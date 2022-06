Kesäartistit ilahduttavat tänäkin kesänä eri puolilla Vaasaa

Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluiden palkkaamat nuoret kesäartistit ovat tänä vuonna Emmi Haapaniemi, Joel Jokiaho, Pyry Paavola sekä Lina Railio.

Kesäartistit esiintyvät eri paikoissa ympäri Vaasaa muun muassa kaupungin palvelutaloissa, päiväkodeissa, kehitysvammaisten aikuisten palvelutalossa sekä torilavalla ja keskustan kaduilla.

Kolmen muusikon lisäksi Lina Railio tekee maalauksia ja taideteoksia luonnonmateriaaleista Ristinummen puistometsässä Nummen koulun vieressä sekä katumaalausta keskustassa.

Monipuolisia esiintyjiä

Jokaisella kesäartistilla on oma taiteellinen taustansa.

Pyry Paavola soittaa kitaraa, saksofonia, klarinettia, oboeta, sähkö- ja kontrabassoa sekä mandoliinia. Monipuolisen 17-vuotiaan soittajan ohjelmistoon kuuluu niin klassista musiikkia kuin myös jazzia, kansanmusiikkia ja omia sävellyksiä. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän nuoriso-osastolla hän on ollut vuodesta 2018 lähtien.

Kuula-opistolla rumpuja soittava 17-vuotias Joel Jokiaho on aktiivinen Vaasan musiikkikentällä. Hän on opiskellut musiikkia pian kymmenen vuotta. Kokemusta Joelilla on monenlaisen musiikin soittamisesta. Kesän ajan hän esiintyy duona Pyry Paavolan kanssa ja yhdessä he soittavat pääasiassa jazzia ja kansanmusiikkia.

Laulaja ja lauluntekijä Emmi Haapaniemi on opiskellut vuoden ajan lauluntekoa Helsingissä. Sooloprojektiaan artistinimellä Asla Jo työstävä 23-vuotias Emmi esiintyy kesällä kitaransa kanssa torin vihreillä penkeillä, laivapuistossa, palvelutaloissa ja eri tapahtumissa.

Kuvataidetta ammattikorkeakoulu Noviassa parhaillaan opiskeleva 22-vuotias Lina Railio on tehnyt omaa taidetta pienestä pitäen taiteen perusopetuksessa TaiKonilla. Media-assistentin tutkinnon lisäksi hän on opiskellut pelisuunnittelua. Kesätaiteilijana hän haluaa herättää ihmisissä kiinnostusta ympäristöään kohtaan ja tuoda taidetta kaikkien ulottuville.