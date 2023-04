Kesäduunisetelin hakuaika käynnissä 

Vaasassa moni toimija tarjoaa digitukea 3.4.2023 11:50:06 EEST | Tiedote

Vaasassa on tarjolla digitukea, mutta palautteen mukaan digituen palveluita on ollut hankala löytää. Nyt Vaasassa digitukea ja neuvontaa sähköiseen asiointiin tarjoavien yhteystiedot on kerätty yhteen vaasa.fi/digituki -verkkosivulle. Kevään 2023 digitukiesitteen voi hakea myös Kansalaisinfon, Vähänkyrön yhteispalvelun, kirjastojen sekä Vuorikodin tiloista.