Kesäisiä kuvakirjoja Hämeenlinnasta: Tapani Baggen ja Nelli Hietalan uutuudet lapsille

Lastenkirjoihin erikoistuneen kustantamo Kvalitin kuvakirjoja kesään:

Tapani Bagge, Jusa Hämäläinen (kuv.): TAHVON JA BELLAN KEVÄTHUUMA

Kevät ja muuttolinnut saapuvat Majakkasaarelle, jossa siperiantiikeri Tahvo ja meksikonkarvatonkoira Bella asuvat kalastaja-Selman kanssa. Keväthuuma valtaa Tahvon ja Bellankin, ja Tahvo rakentaa Bellalle pesän. Yhtenä aamuna pesästä löytyy muna. Tahvo ja Bella alkavat hautoa sitä. Mutta miten he pystyvät varjelemaan munaa vaaroilta? Kuoriutuuko munasta lopulta hirmulisko vai ruma ankanpoikanen? Kuinka Tahvo ja Bella pystyvät ruokkimaan tulokkaan? Miten koulutus järjestyy?

Ahkeran ja palkitun kirjailijan Tapani Baggen luoma hauska kaksikko Tahvo ja Bella on aiemmin seikkaillut aapisessa ja lukukirjassa sekä kolmessa kuvakirjassa (T&B pyörremyrskyssä, T&B hernerokkasumussa ja T&B lumipyryssä). Heidät on myös nähty Nukketeatteri Vahapavun, Teatteri Akseli Klonkin ja Helsingin Kaupunginteatterin esityksissä. Nyt Tahvo ja Bella ovat palanneet kirjamuotoon Jusa Hämäläisen upeasti kuvittamina. Tahvon ja Bellan keväthuuma on Baggen ja Hämäläisen kymmenes yhteinen kirja.

Nelli Hietala, Sari Airola (kuv.): KERTTU JA LEPPÄKERTTU

Kertulle on syntymässä pikkusisko, ja sen takia hän matkustaa yksin junalla mummolaan. Matkan aikana Kerttu löytää leppäkertun penkin alta. Onko se lennähtänyt junaan vahingossa? Odottaako joku sitä jossakin? Kukaties leppäkertut junailevat harva se päivä sukulaistensa luokse. Ne kun eivät tarvitse edes lippua.

Nelli Hietalan ihastuttava Kerttu jatkaa seikkailujaan erilaisten ötököiden kanssa jo kolmannessa kirjassa. Tuokiokuvamaisen tarinan täydentää Sari Airolan herkkä kuvitus.

