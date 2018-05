Kesäjuhlien kuningatar vai näkymätön seinäruusu? Näin viet juhlalookkisi seuraavalle tasolle

Kesän lähestyessä häiden, syntymäpäivien ja sukulaisjuhlien kutsuja tippuu postiluukusta harva se päivä. Jokainen haluaa olla tärkeissä juhlissa parhaimmillaan. Mutta miten hurmata häävieraat? Entä miten iskeä syntymäpäiväkutsujen kuumin komistus? Moni ei tule ajatelleeksi, että säihkyvä hymy on yhtä olennainen osa juhlatyyliä kuin kaunis mekko tai trendikkäät kengät.

Eloisa hymy valloittaa kenet tahansa. Kun kesän juhla-aika lähestyy, mikset veisi juhlatyyliäsi seuraavalle tasolle ja kokeilisi jotain luksusta: muutaman sävyn vaaleampi hammasrivistö erottuu edukseen ja tekee spesiaalin olon itselle. Enää ei tarvitse hymyillä niin, etteivät hampaat näy!

Oral Hammaslääkäreiden lääketieteellinen johtaja Petra Kari kertoo, että parhaimman lopputuloksen hampaiden valkaisuun saa valkaisemalla hampaansasuuhygienistin tai hammaslääkärin vastaanotolla. Sen jälkeen tulosta voi tehostaa kotivalkaisulla.

”Ennen valkaisua sovitaan arviointiaika, jossa katsotaan, soveltuuko valkaiseminen hampaille. Vasta sen jälkeen hampaat voi valkaista valkaisuaineella, jota tehostetaan laser-valolla”, Kari kuvailee.

Hän sanoo, että pysyvimmän lopputuloksen saa siten, että valkaisua jatketaan vielä laservalkaisun jälkeen ylläpitovalkaisulla. Myös omahoito, kuten suun puhdistaminen huolellisesti ja vedellä huuhtominen aina värjäävien ruoka-aineiden nauttimisen jälkeen auttaa säilyttämään valkaisutuloksen.

”Vastaanotolta saa mukaan hyvät omahoito-ohjeet, yksilölliset muotit ja turvalliset aineet, joiden kanssa ei tarvitse arvuutella, uskaltaako aineita käyttää”, Kari sanoo.

Kesän morsian: Ole varuillasi verkkokaupan kotivalkaisujen kanssa

Kotona tehtävät hammasvalkaisut houkuttelevat halpuudellaan, ja verkkokaupasta niitä saa parhaimmillaan muutamalla kympillä. Karin mukaan verkkokaupasta tilattavien tuotteiden kanssa saa kuitenkin olla erityisen varovainen.

Kari ei suosittele verkkokaupan kotivalkaisupaketteja, sillä niiden ohjeet voivat olla puutteelliset ja esimerkiksi Kaukoidästä tilattavista aineista ei voi ikinä olla varma, mitä ne oikeasti ovat.

”Tuotteiden tehokkuudesta ei voi tietää, ja toisaalta niiden pitoisuudet saattavat olla arveluttavia. Jos kotivalkaisua käyttää liiallisesti, hampaisiin voi tulla vaurioita”, Kari sanoo.

Kiinnostaako luonnollinen vaalennus? Luomu ei ole aina se paras vaihtoehto

Usein saatetaan ajatella, että luonnolliset menetelmät ovat terveellisiä. Karin mukaan luomuvalkaisumenetelmien kanssa täytyy kuitenkin olla varovainen.

”Esimerkiksi hiilihammastahnat voivat olla karkeita ja hankaavia hampaille, ja ne poistavat vain pinnalliset värjäytymät”, Kari sanoo.

Hänen mukaansa parempi vaihtoehto värjäytymiin on esimerkiksi soodapuhdistus, joka voidaan tehdä vastaanotolla.

”Jo sillä saa kirkastettua hymyä”, hän sanoo.

Karin mukaan valkoiset hampaat edustavat terveyttä ja nuoruutta.Freesi ja terve ulkonäkö on myös merkki itsestään huolehtimisesta.

”Ulkonäkö on aikamme statussymboli”, Kari kiteyttää.

Hammaslääkärin vinkit turvalliseen hampaiden valkaisuun kotona:



- Suun täytyy olla terve, jotta hampaiden valkaiseminen on turvallista.



- Ennen valkaisuaineen ostamista teetä suun terveyden ammattilaiselle arviointiaika, jossa tulee varmistettua, voidaanko valkaisu tehdä ja mikä on todennäköisesti valkaisun lopputulos.



- Luotettavat valkaisuaineet voi ostaa suoraan vastaanotolta.



- Jos ostat valkaisuaineet verkkokaupasta, valitse CE-merkitty tuote. Sertifikaatti takaa sen, että tuote on tällöin Euroopan unionin standardin mukainen. EU-lainsäädäntö on kieltänyt vahvempien peroksidien käytön.



- Noudata valkaisuaineen ohjeita tarkasti. Valkaisun lopputuloksen säilyminen riippuu elintavoista. Esimerkiksi kahvi, tee, punaviini ja marjat heikentävät vaalennuksen kestoa.



- Myös ylläpitovalkaisulla voidaan pitkittää valkaisun lopputuloksen säilymistä.

