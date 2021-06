Kesäkauden 2021 leväseuranta alkoi Etelä-Savossa – sinilevistä ei havaintoja

Rantasalmen Putkilahti – Ruskeaperälle alkaa hoitosuunnitelman laatiminen 17.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Rantasalmen Putkilahti – Ruskeaperän hoitosuunnitelman laatimisen. Alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon sekä lintuvesiensuojeluohjelmaan. Lisäksi Putkilahti – Ruskeaperällä on laajoja soidensuojeluohjelman alueita. Kaikkiaan Natura-alueella on pinta-alaa lähes 700 hehtaaria. Hoitosuunnitelman laatii Latvasilmu osk.