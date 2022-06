Kesäkeitaat kuvaavat tulevaa muutosta Malmin torilla – Helsingin placemaking-toiminta tukee kaupunkisuunnittelua

Malmin torille nousevat vehreät oleskelupaikat torilla kutsuvat viipymään ja leikkimään. Lisäksi ne toimivat pienimuotoisten tapahtumien ja työpajojen pitopaikkoina.

Ensimmäinen kaupunkivihreä oleskelualue rakennettiin torille Malmin raitin päätyyn jo toukokuun puolivälissä. Malmilaisen päiväkoti Puimurin lapset istuttivat syötäviä yrttejä ja pölyttäjäystävällisiä kukkia laatikoihin.

Nyt torille on myös rakentumassa Helsinki-päivään 12.6. mennessä leikkiin keskittyvä kokonaisuus sekä lähemmäksi Kaupparaittia tuleva kahvittelupaikka, jossa voi esimerkiksi nauttia kesäpäivinä torikahvilan antimista ja muista paikallisista herkuista.

Yhdessä asukkaiden kanssa

Tämän kesän keidaskokeilu on osa Helsingin kaupungin avausta placemaking-toimintaan. Placemaking tarkoittaa kaupunkitilojen kehittämistä yhdessä asukkaiden ja muiden käyttäjien kanssa.

Ylä-Malmin torille on lähivuosien aikana suunnitteilla iso uudistus. Kesän kokeilun aikana kerätään asukkaiden ja alueen toimijoiden näkemyksiä ja toiveita ja tutkitaan torin käyttöä alueen suunnittelun tueksi.

”Placemaking rakentaa siltaa kaupunkilaisten arjen ja muuttuvan kaupungin pitkäjänteisemmän suunnittelun välille. Keskeistä on oppia kokeiluista ja kehittää viihtyisää kaupunkitilaa yhdessä asukkaiden ja muiden kumppanien kanssa”, toteaa Helsingin kaupungin designjohtaja Hanna Harris.

Kokeilut suunnittelun tukena

Malmin torin esimerkissä placemaking-kokeilulla voidaan kevyesti testata torin alustavissa suunnitelmissa esitettyjä ideoita ja kerätä torin käyttäjien kokemuksia, joita voidaan hyödyntää lähivuosina ajankohtaiseksi tulevan torin peruskorjauksen varsinaisen suunnittelun tukena.

Erilaisia placemaking-menetelmiin perustuvia kokeiluja on tarkoitus tulevina vuosina tehdä useissa kohteissa, jotta nähdään, minkälaiset menetelmät ja ratkaisut koetaan erityisen toimiviksi ja myönteisiksi. Malmin torin lisäksi myös Ala-Malmin puistossa tehdään kokeilu kesän aikana.

Muille kaupunkiuudistusalueille kokeiluja on suunnitteilla Malmin lisäksi ainakin Kannelmäkeen ja Mellunkylään. Myös Helsingin keskustassa on tarkoitus tehdä placemaking-kokeiluja.

Menetelmä auttaa ymmärtämään uudistuvien alueiden mahdollisuuksia erityisesti asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden näkökulmasta.

Tapahtumia kesän aikana

Malmin torin keitailla järjestetään kesän aikana useita työpajoja ja tapahtumia. Helsinki-päivänä sunnuntaina 12.6. keitaat toteuttanut Parkly ja Helsingin kaupunki kutsuvat kaupunkilaisia torille kokeilemaan keitaita. Tarjolla on katuliitutaiteilua ja kasvien taimia Malmi-ajatuksia vastaan.

Lisäksi loppukesästä järjestetään toripäivä lauantaina 20.8. jolloin keitailla on tavattavissa Malmin kehityksestä vastaavia Helsingin kaupungin suunnittelijoita. Paikalla on myös Helsingin kaupunginteatterin Pääroolissa Malmi -hankkeen runokioski ja elektronisten biittien työpaja nuorille.

Kesän aikana järjestetään myös lasten ja nuorten työpajoja, taidekokemuksia ja muita tempauksia. Syyskuun puolella 3.9. luvassa on vielä sään salliessa keidaskokeilun päättäjäistapahtuma.

Ala-Malmin puistossa, Malmi-talon takana, järjestetään 11.–21.8. tapahtumapuisto, jonka ohjelmassa on muun muassa musiikki- ja teatteriesityksiä.

Malmi on yksi neljästä kaupunkiuudistuksen pilottialueesta Mellunkylän, Malminkartano-Kannelmäen sekä Meri-Rastilan lisäksi. Kaupunkiuudistus on uusi toimintamalli, jonka tavoitteena on kohentaa vanhojen asuinalueiden toimivuutta, viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.

Lisätietoa kaupunkiuudistuksesta: https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kaupunkiuudistus