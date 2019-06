Kesäkuu tuo piikin omakotitalo- ja mökkikauppaan

Suomessa ei ole yhtä ostajan tai myyjän asuntomarkkinaa – aluekohtainen ymmärrys yhä tärkeämpää 4.3.2019 12:30:00 EET | Tiedote

Viime päivinä on käyty vilkasta keskustelua asuntomarkkinan suunnasta. Joissain kommenteissa on väläytelty näkymiä voimistuvasta ostajan markkinasta. ”Näissä oloissa aluekohtainen ymmärrys ja näkemys on yhä tärkeämpää, asuntotyypeittäin. Ei ole yhtä yhtenäistä asuntomarkkina-Suomea, jossa olisi joko ostajan tai myyjän markkina”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.