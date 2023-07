Kesäkuun alku oli Pohjois-Karjalassa kuiva, mutta loppukuusta satoi runsaasti

Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäkuu oli Pohjois-Karjalassa hieman keskimääräistä viileämpi. Sekä Valtimon että Joensuun mittauspisteellä kesäkuun keskilämpötila oli 0,7-0,8°C pitkän ajan keskiarvoa (1991–2020) viileämpi.

Kuukauden sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa kuukauden päättyessä selvästi keskimääräistä runsaampi. ELY-keskuksen mittauspisteessä Kontiolahden Jakokoskella sademäärä oli 76 mm, kun pitkän ajan keskiarvo on 65 mm. Puntarikoskella sademäärä oli 82 mm, kun normaalisti se on 66 mm. Jänisjoella Ruskeakoskella sademäärä oli 60 mm, kun normaalisti se on 64 mm. Koitajoen mittauspisteessä Lylykoskella sademäärä oli 72 mm, kun normaalisti se on 64 mm.

Maakunnan järvien vedenkorkeudet olivat kesäkuun lopussa yleisesti ottaen lähellä ajankohdan keskiarvoa. Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus oli edelleen kesäkuun lopussa noin 1 cm ajankohdan keskitason yläpuolella, mutta oli laskussa kesäkuun ajan. Kuunvaihteen sateet ovat nostaneet vedenpintaa. Ennusteen mukaan vedenkorkeus lähtee loivasti laskuun elokuussa.

Pielisen vedenkorkeus oli kesäkuun lopussa noin 14 cm keskimääräistä ylempänä. Lähiviikkojen sateet vaikuttavat vedenpinnan korkeuden muutoksiin. Tämänhetkisen ennusteen mukaan vedenkorkeus pysyy elokuun puoliväliin saakka samalla tasolla, kunnes laskee.

Ruunaan ja Kermajärven vedenkorkeus oli kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin pitkän aikavälin keskiarvo. Varisveden sekä Juojärven vedenkorkeus oli 2 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Pyhäjärven vedenkorkeus oli kesäkuun lopussa 18 cm ja Viinijärven 6 cm ajankohdan keskiarvoa alempana.

Jokien virtaamat vaihtelivat suuresti ja runsaiden sateiden aikaan virtaamat ovat nousseet hetkellisesti paikoitellen. Pielisjoen, Koitajoen, Lieksanjoen ja Varisveden keskivirtaamat olivat kesäkuussa keskimääräisellä tasolla.

Sen sijaan Höytiäisen kuukauden keskivirtaama oli Puntarikoskella noin kolmanneksen siitä, mitä se pitkällä aikaseurannalla on kesäkuussa. Saramojoen Roukkajankoskella sekä Jänisjoen Ruskeakoskella keskivirtaama oli reilun kolmanneksen ajankohdan keskitason alapuolella. Voimakkaat alueelliset sateet vaikuttavat keskivirtaamiin ja voivat ilmetä myös muutoksina veden näkyvyydessä.

Kesäkuun lopussa oli pohjavedenkorkeus Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jaamankankaalla ja Nurmeksen Juutilankankaalla 23–34 cm keskimääräistä ylempänä. Jakokosken pohjavedenkorkeus oli pitkän aikavälin keskimääräisellä tasolla, kun taas Ilomantsin Kuuksenvaaran pohjavedenkorkeus oli 64 cm alempana.

Pintaveden lämpötila oli kuukauden lopussa Pielisjoella Joensuussa 18,4 °C ja Pielisellä Nurmeksen laivarannassa 20,7 °C. Pintaveden lämpötila on sittemmin laskenut Nurmeksessa nopeasti, johtuen ilmanlämpötilan laskemisesta sekä voimakkaista tuulista.