Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömien määrässä normaalia kausivaihtelua (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 7 456 työtöntä työnhakijaa. Se on 1 692 (- 18,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 1 371 enemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen toiseksi alhaisin, 6,6 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,9 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena kesäkuussa 101 enemmän (+ 3,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 2 926. Kesäkuun aikana avoinna oli yhteensä 7 977 työpaikkaa, mikä oli 2 830 (+ 55,0 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 613 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 23,6 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa. Alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla (3,9 %). Työttömyys pienentyi eniten Vaasan seudulla 1 109 henkilöllä (- 24 %). Kokkolan seutukunnassa työttömyys pienentyi 345 henkilöllä (- 14 %) ja Pietarsaaren seudulla 143 henkilöllä (- 11 %). Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa ikäryhmissä. Määrällisesti eniten vähennystä oli 20–24-vuotiaiden ikäryhmässä, 243 henkilöä vuotta aiempaan nähden (­ 27,8 %). Kesäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 854, mikä on 326 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ja 212 enemmän kuin edellisessä kuussa. Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 2 635 eli 526 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työttömiä työnhakijoita oli 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä, kaikkiaan 1 032 työtöntä. - Työttömyys alueellamme on laskenut vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, mutta noussut toukokuuhun verrattuna. Tämä on normaalia kausivaihtelua, joka aiheutuu oppilaitoksista valmistuneiden tulosta työmarkkinoille työnhakijoiksi, kertoo Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Mika Palosaari. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömien määrä oli kesäkuun lopussa 1 988, mikä on 613 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja 14 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 114, mikä on 67 enemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkoja oli Pohjanmaan ELY-keskusalueella edelleen runsaasti. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon kesäkuun aikana 2 926, mikä on 101 enemmän (+ 3,6 %) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kesäkuun aikana oli avoinna yhteensä 7 977 työpaikkaa (+ 55,0 %). Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä, määrällisesti eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä (+ 165).

