Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömyys väheni Pohjanmaan ELY-keskusalueella kesäkuussa vuotta aikaisempaan nähden (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 9148 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 020 (-35,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 932 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (8,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,0 %. Toukokuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 885 eli 3900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-81,5 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 622, mikä on 399 henkilöä (-39,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Työttömyys väheni kaikissa ikäryhmissä ja seutukunnissa Työttömien työnhakijoiden määrä väheni kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa ja ikäryhmissä. Työttömyys väheni Vaasan seudulla 2 674 henkilöllä (-37 %), Kokkolan seutukunnassa 650 henkilöllä (-21 %) ja Pietarsaaren seudulla 1 213 henkilöllä (-48 %). Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Suupohjan rannikkoseudulla, 3,9 %. Eniten vähennystä oli 20-­24 -vuotiaiden ikäryhmässä, 637 henkilöä vuotta aiempaan nähden (­42,2 %). Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 3 161 eli 1 226 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (34,6 % kaikista työttömistä työnhakijoista). 60-­64 -vuotiaiden ikäryhmässä oli eniten työttömiä työnhakijoita eli kaikkiaan 1 188 työtöntä. Pitkäaikaistyöttömyys kuitenkin lisääntyi viime vuoteen verrattuna. Kesäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 2 601, mikä on 604 (+30,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 4 enemmän kuin edellisessä kuussa. Yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 1 047, mikä on 193 enemmän kuin vuosi sitten. Uusien avointen työpaikkojen määrä kaksinkertaistui vuotta aiempaan nähden

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan työ-­ ja elinkeinotoimistoon kesäkuun aikana 2 825, mikä on 1 406 enemmän (+ 99,1%) kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kesäkuun aikana avoinna oli yhteensä 5 147 työpaikkaa, mikä oli 2 267 paikkaa (+ 78,7 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uudet avoimet työpaikat lisääntyivät vuotta aikaisempaan verrattuna lähes kaikissa ammattiryhmissä.

