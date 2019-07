Kesällä iho on kovilla, mutta solubiologiainnovaatio auttaa

Kun suomalaiset ovat päässeet kesän makuun, siitä nautitaan hulvattomasti. Iho voi palaa, mutta vauriot voidaan onneksi korjata solubiologiaa hyödyntämällä. Ihon pelastukseksi on kehitetty vitamiinien kuljetinmenetelmä tyvisolukertokseen asti. Se on saksalainen ihonhoitoinnovaatio, joka hoitaa, nuorentaa ja korjaa myös jo vaurioitunutta ihoa.

Iho on ihmisen suurin elin. Sen kokonaispinta-ala on aikuisella 1,5–2,0 m². Sen tehtävä on suojata kehoa ulkopuolelta tulevia uhkia vastaan. Se säätelee kehon lämpöä ja iholla on myös tuntoaisti. Jos ihmisen ihosta tuhoutuu suurin osa, ihminen kuolee. Iho on erittäin tärkeä elämän ja hyvinvoinnin kannalta.

Ihossa on kolme kerrosta. Päällimmäisenä on orvaskesi, sitten on verinahka ja alimmaisena on ihonalaiskerros. Orvaskesi on paksuudeltaan 0,05­–0.20 millimetriä, sen alin kerros on tyvisolukerros, johon pystyy vaikuttaa ulkoapäin. Siis sen syvemmälle ihonhoitotuotteet eivät mene.

Ihon kunnosta näkee helposti ihmisen hyvinvoinnin, varsinkin kun iholle kertyy ikää. Ihon suurimmat "turmat" ovat aurinko ja ilmansaasteet ja kehon sisäiset uhat kuten ravintoköyhä ruoka.

Aurinkovaurioita voi korjata

Otsonikerros on ohentunut huomattavasti ja se tarkoittaa, että iho on alttiimpi haitalliselle UV-säteilylle kuin ennen. UV-säteily aiheuttaa ihossa punoitusta, palamista ja ruskettumista sekä ihon nopeutettua ikääntymistä.

UV-säteily vaurioittaa ihon perimäainesta eli DNA:ta. Sen vauriot altistavat myöhemmin ihosyövälle. Siksi on hyvä korjata ihon vauriot mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

- Jo syntyneitä aurinkovaurioita voi korjata lääketieteellisellä kosmetiikalla, sanoo SKY-kosmetologi Saria Mattila KB Spa:lta.

Hän tuo maahan Retipalm medical kosmetiikalla, joka perustuu solubiologiaan. Mattila myös kouluttaa kosmetologeja ja jällenmyyjiään. Hänellä on hoitola Tampereella Hämeenkadulla Sokosta vastapäätä.

Retinol ja sen sietokyky

Tällä hetkellä yksi tehokkaimmista ihonhoitoaineista on retinol tai ainakin puhutuin. Retinol on yleisnimi kaikille A-vitamiinimolekyyleille. A-vitamiini on todellinen tehoaine, joka saa ihon uudistumaan tehokkaasti. Se poistaa näppylät tehokkaasti, häivyttää aknearvet ja pigmenttimuutokset sekä myös poistaa jo muodostuneita ryppyjä.

A-vitamiinin teho on tieteellisesti todistettu, sen avulla voidaan ikään kuin kääntää ihon ikääntymisen viisaria hieman taaksepäin.

Kosmetologi Mattila muistuttaa, että A-vitamiini ei ole ole ainoa autuaaksitekevä aineosa ihonhoidossa, vaikka se tehokkaasti ihoa napakoittaakin. Sen lisäksi tarvitaan C- ja E-vitamiiniä, joka erityisesti suojaa auringonvalolta.

Hän muistaa oikeista vallalla olevan virhekäsityksen. Usein A-vitamiini sotketaan karotiiniin eli beettakaroteeniin. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa.

– A-vitamiinin puutos on lähes krooninen suurella osalla ihmisistä. Se on rasvaliukoinen vitamiini ja sitä saa muun muassa kalasta ja maksasta. Karotiini

on A-vitamiinin esiaste ja on vesiliukoinen antioksidanttina. Sitä saa esimerkiksiporkkanasta. Karoteenilla ja A-vitamiinilla ei ole samoja ominaisuuksia.

– Retinol ärsyttää myös ihoa, jos sitä ei ole käsitelty. Eli iho ei siedä A-vitamiinia luontaisesti kovinkaan helposti. Retipalm-kosmetiikassa A-vitamiinin ympärille on muodostettu laboratoriossa kuparikalvo, joka estää ärsytyksen ja näin iho pystyy hyödyntämään A-vitamiinin hyvät ominaisuudet. Kuparipeptidikalvo-ominaisuus erottaa Retipal-tuotteet muista ihonhoitosarjoista, selvittää kosmetologi-kouluttaja Mattila.

Puhdistus ja solubiologia

Se miksi Sarita Mattilasta tuli kosmetologi, syy löytyy läheltä.

– Minulla onaknen ja atopian yhdistelmäiho eli rasvainen ja kuiva samanaikaisesti. Varsin haastava combo.

Hän kertoo etsivänsä pitkään ihonhoitosarjaa, jota pystyisi edustamaan ja jälleenmyymään Suomessa. Mattilalla oli kovat laatukriteerit.

– Tuotteiden pitää olla puhtaita ja tasalaatuisia. Se kriteeri ei toteudu ns. luonnonkosmetiikassa. Halusin löytää lisäaineettoman, tyhjiöpakatun ja ei-allergisoivan ihontuotesarjan. Ennen kaikkea hoitotuotteiden teho pitää olla lääketieteellisesti tutkittu ja todettu. Lopulta löysin saksalaisen Retipal-ihonhoitosarjan, jonka teho perustuu solubiologian hyödyntämiseen. Olin valmis yhteistyöhön.

Puhdistaa, avaa ja ravitsee

On tärkeää puhdistaa iho tehokkaasti, mutta hellävaraisesti rikkomatta ihon omaa suojakerrosta.

– Lievästi happopohjainen kasvovesi jättää ihon hieman happamaksi, jolloin vitamiinit pystyvät imeytymään ihoon paremmin. Kasvovesi ikään kuin avaa tien vitamiineille, se on kuljetin, selvittää kosmetologi Retipalmin toimintaperiaatteita. – Tapahtumaketju menee siten, että happo ja oikea pH-arvo aukaisevat solukalvon ravitseville hoitoaineille. Näin hyödynnetään solubiologiaa medigaalisessa ihonhoidossa, selvittää kosmetologi Mattila.

Iho valmistetaan vastaanottamaan ravinteita madaltamalla hetkellisesti pH-arvoa. Sen jälkeen vitamiinien ja muiden tehoaineiden imetyksellä pH-arvo normalisoituu jälleen 5,5 tasolle. Tällä toimenpiteellä saadaan ihoa hoitavat aineet imeytymään aivan tyvisolukerrokseen asti.

– Juuri tämä biokemian hyödyntäminen ja ihonhoidon tulosten todentaminen sai minut innostumaan Retipalm-sarjasta, summaa Mattila.

