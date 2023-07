Kesälläkin voi tehdä osakeluettelon siirron huoneistotietojärjestelmään

Osakeluettelon siirrosta vastaa taloyhtiön isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään. Siirto tehdään osoitteessa https://osakehuoneistorekisteri.fi/etusivu Kun isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja on siirtänyt taloyhtiön osakeluettelon huoneistotietojärjestelmään, voivat huoneistojen osakkaat tehdä oman osakkeensa omistuksen rekisteröinnin.

Jos taloyhtiön osakeluettelon siirtoa ei tehdä vuoden loppuun mennessä, muuttuu siirto maksulliseksi taloyhtiöille vuoden 2024 alusta.

Mynämäellä on ahkeroitu osakeluetteloiden siirrossa esimerkillisesti

Eniten osakeluetteloiden siirtoja on tähän mennessä tehty Varsinais-Suomessa sijaitsevalla Mynämäellä. Jo 86,4% Mynämäellä sijaitsevista taloyhtiöistä on siirretty huoneistotietojärjestelmään. Hyvin lähellä ovat myös Lapin maakunnan Tervola, jossa siirtoja on tehty 84,6% verran. Kolmantena myös Lapin maakunnasta Ranua, jossa siirtoja on tehty 83,3% verran.

Maanmittauslaitoksen johtaja Janne Murtoniemi kannustaakin taloyhtiöitä hoitamaan osakeluetteloiden siirron hyvissä ajoin loppuvuoden ruuhkautumisen estämiseksi. Kesä on siihen hyvää aikaa.

– Tarvitsemme lisää tällaisia aktiivisten asukkaiden kuntia, kuten Mynämäki, Tervola ja Ranua ovat. Siirtoja voi tehdä hyvin näin kesälläkin, ja asiakaspalvelumme auttaa tarvittaessa.

Keski-Pohjanmaalla osakeluetteloiden siirtäminen on ollut hitainta, vain 15,4% taloyhtiöistä on siirretty huoneistotietojärjestelmään.

Osakeluettelon siirtopalvelun tuki palvelee koko kesän, linkki yhteystietosivulle https://osakehuoneistorekisteri.fi/ota-yhteytta





Lisätietoa

Johtaja Janne Murtoniemi, Huoneistojen omistuksen palvelut, Maanmittauslaitos, 040 710 8862, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Lomalla 17.7.2023 alkaen

Linkki isännöitsijälle tai taloyhtiön puheenjohtajalle https://osakehuoneistorekisteri.fi/etusivu