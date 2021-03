Kesän 2021 ensimmäiset teiden päällystyskohteet kilpailutukseen

Uudenmaan suuret liikennemäärät synnyttävät päällystystarpeita erityisesti vilkkaalle tieverkolle. Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa kevään aikana yksityiskohtaisemmin koko kesän päällystysmääristä ja päällystyskohteista.

Tulevan kesän ensimmäiset teiden päällystyskohteet ovat parhaillaan kilpailutuksessa. Määräraha hieman laski edellisvuodesta, mutta viime vuoden tapaan vähäliikenteisillä teillä voidaan toteuttaa muutamia rakenteenparantamiskohteita. Uudenmaan suuret liikennemäärät synnyttävät päällystystarpeita erityisesti vilkkaalle tieverkolle. Suurin osa vilkkaan verkon päällystyskohteista varmistuu kevään kuntoarvomittausten valmistuttua touko-kesäkuun vaihteessa, ja kohteet toteutetaan uusiopintauksiin keskittyvässä päällystysurakassa.

Uudelleenpäällystämisen lisäksi päällystyskauden (keväästä syksyyn) aikana tullaan tekemään myös pienempiä täsmäkorjauksia pääasiassa alemmalla tieverkolla sekä kevyen liikenteen väylillä. Oheisesta kartasta käyvät ilmi nyt kilpailutuksessa olevat päällystyskohteet, jotka tullaan toteuttamaan kesän aikana.



Valtatie 1:llä muuttuvat nopeudet eivät vielä käytössä koko matkalla tien kunnon vuoksi



Maaliskuun alusta muuttuvien rajoitusten jaksoilla on ollut mahdollista käyttää kesänopeusrajoituksia sää- ja tieolosuhteiden salliessa, mikä tarkoittaa 120 km/h nopeusrajoitusta. Valtatie 1:llä muuttuvat nopeusrajoitukset on kuitenkin jouduttu pitämään toistaiseksi enintään 100 km/h välillä Kehä III – Ämmässuon liittymä molempiin suuntiin. Syynä tähän on päällysteen kunto sekä ajourat, jotka yhdistettynä tien geometriaan eli jyrkkiin mutkiin ovat tehneet tiestä huonon ajaa. ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama kuitenkin lupaa, että kyseinen tienpätkä priorisoidaan kevään päällystyskorjauksissa, ja se on toteutettu toukokuun loppuun mennessä.

"Syynä talviajan nopeuteen on tielläliikkujien turvallisuus, koska tiellä on syviä kulumisuria", Vasama toteaa.

Valtatie 1 on muutoinkin korkeimmassa hoitoluokassa, jonka mukaan tielle tehdään korjaukset viipymättä.

"Tämän osuuden päällyste on tarkoitus saada korjattua toukokuun loppuun mennessä eli keväällä aloitamme sen päällystystyöt. Tietyöaika alkaa Etelä-Suomessa yleensä huhtikuussa. Käytännössä roudan pitää sulaa ennen sitä kokonaan pois", Vasama kertoo.

Uudenmaan ELY-keskus tiedottaa kevään aikana yksityiskohtaisemmin koko kesän päällystysmääristä ja päällystyskohteista, kun kartassa mainitut kohteet varmistuvat ja kaikki päällystyskohteet on kilpailutettu.



Ajantasaista tietoa tietöistä

Päällystettävät tieosuudet kevä - kesä 2021



Akuutit tiestön kuntoon liittyvät palautteet: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100



ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu p. 0295 020 600, liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi