Kesän 2021 päällystystyöt alkavat (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)

Maanteiden päällystystyöt alkavat maanantai-iltana 10.5.2021 Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Etelä-Savossa työt aloitetaan keskiviikkona 12.5.2021.

Vuoden 2021 päällystystyökohteet löytyvät alla olevasta linkistä aukeavassa kartassa:

https://paallysteet-itasuomi.sito.fi/julkinen/link/jA6BJ

Tänä kesänä päällystystöitä tekevät NCC Industry Oy Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueilla ja Peab Industri Oy pääosin Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella.

ELY-keskus tiedottaa päällystystöiden etenemisestä lisää alueittain kesän mittaan.

Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala

Ensimmäinen Pohjois-Savon päällystyskohde on Ylä-Savossa valtatie 5 Nerkoo-Peltosalmi, joka on pituudeltaan 16,3 km. Kohteella tehdään jyrsintätöitä jo kuluvalla viikolla Peltosalmen päässä. Työt toteutetaan yötyönä kello 19.00 - 06.00 välisenä aikana. Kohteen on arvioitu valmistuvan päällystystöiden osalta viikon 21 lopussa.



Seuraavana on vuorossa päivätyönä toteutettava valtatie 27 Kiuruvesi-Honkaranta ja sen jälkeen muut Ylä-Savon alueen kohteet. Ylä-Savon kohteiden on arvioitu valmistuvan kesäkuun aikana.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella ensimmäinen päällystyskohde on valtatie 6 Lehmon kohdalla, joka on pituudeltaan 4,5 km. Työ alkaa maanantai-iltana 10.5.2021. Päällystystyön aikana joudutaan sulkemaan Lehmon eritasoliittymän ramppeja.



Seuraavina viikkoina 20–21 yötyöt etenevät valtatiellä 9 Marjalan ja Käpykankaan kaksiajorataisille kohteille. Viikolla 22 on suunniteltu päällystettävän Onttolan suunnan yhdysteiden kohteet. Valtatie 6 Repokallio-Siihtala päällystetään suunnitelmien mukaan viikolla 23. Työt valtateillä 6 ja 9 Joensuussa toteutetaan yötyönä kello 20.00 - 06.00 välisenä aikana.

Etelä-Savo

Etelä-Savon alueella työt aloitetaan 12.5.2021 maantiellä 4201 Hietanen-Harjula tierarakenteen parantamistöillä. Etelä-Savon alueen päällystystöiden on suunniteltu alkavan maanantaina 7.6. kantatiellä 71 Kerimäki-Seikanlampi.



Muut Savonlinnan alueen kohteet toteutetaan myös kesäkuun aikana. Ne valmistunevat heinäkuun alkupuolella.