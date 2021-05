Kesän dekkareissa käsitellään oikeistopopulismin nousua, nettivihaa, nuoruuden kiihkeää ystävyyttä ja esi-isien tekemiä vääryyksiä

Jaa

Kesän jännittävimmissä kirjoissa seikkaillaan Norjan lumisissa maisemissa, Lontoon kuumassa kesässä ja matkataan väkivallan riivaamaan favelaan Rio de Janeirossa. Uudet romaanit ilmestyvät suosikkikirjailija Anne Holtilta, Erin Kellyltä sekä kirjailijakaksikko Douglas Prestonilta ja Lincoln Childilta.

Anne Holt: Jäinen painajainen (ilmestyy 31.5.)

Norjan dekkarikuningattaren Anne Holtin uutuus on hurja ja yhteiskuntakriittinen rikosromaani oikeistopopulismin noususta. Se ruotii nettivihaa, ääriajattelua ja sosiaalisen median valtaa. Selma Falk herää palavassa mökissä vailla rihman kiertämää. Hänen on päästävä sivistyksen pariin pian. On tapahtunut murha, ja koko kansakunnan tulevaisuus on uhattuna. Mikä kaikki on demokratian nimissä sallittua?

suomentanut Outi Menna

Erin Kelly: Myrkkypuu (ilmestynyt)

Brittitrilleristi Erin Kellyn Myrkkypuu vie lukijan Lontoon kuumaan kesään vuonna 1997. Karenin elämä muuttuu, kun hän tutustuu boheemiin ja hohdokkaaseen näyttelijättäreen Bibaan. Jokainen juhla ja jokainen kesä päättyy kuitenkin vääjäämättä, ja heidän kesänsä loppuu kahden ihmisen kuolemaan. Vangitseva tarina kuvaa nuoruuden kiihkoa ja huumaavaa ystävyyttä. Ilmestymisvuonnaan Britanniassa vuoden parhaiden kirjojen joukkoon valikoituneen bestseller-trillerin pohjalta on tehty myös tv-sarja.

suomentanut Päivi Pouttu-Delière

Douglas Preston ja Lincoln Child: Sininen labyrintti (ilmestynyt)

Yhdysvaltalaisen kirjailijakaksikon menestysromaanissa erikoisagentti Pendergastin pahamaineisin vihollinen ilmestyy oven taakse – kuolleena. Ruumiinavauksessa löytyy poikkeuksellinen pala turkoosia. Korukivi aloittaa tapahtumaketjun, jolla näyttää olevan vain yksi päämäärä: kostaa Pendergastille ja tuoda päivänvaloon se vääryys, jonka Pendergastin esi-isät kätkivät. Kummallinen ajojahti johdattaa Pendergastin Manhattanilta väkivallan riivaamaan favelaan Rio de Janeirossa ja tappavaan labyrinttiin Kalifornian aavikolla.

suomentanut Antti Autio