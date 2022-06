Kesän jättipalsamiprojekti on alkanut Närpiössä ja Kristiinankaupungissa - torjuminen ja kartoitus on tärkeää

Jättipalsami (Impatiens glandulifera) tuotiin Suomeen koristekasviksi 1800-luvun loppuvaiheessa. Se on yksivuotinen kasvi ja se on haitallinen vieraslaji koko EU:n alueella. Jättipalsamia ei saa kasvattaa, myydä, tuoda maahaan tai päästää Suomen luontoon. Jättipalsami on levinnyt Suomen luontoon puutarhoista, mutta leviämisen pysäyttäminen on vielä mahdollista. Tänä kesänä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on projekti, jonka tavoite on tiedottaa jättipalsamin torjunnasta Närpiössä ja Kristiinankaupungissa. Samalla ELY-keskus myös kehottaa ihmisiä tekemään ilmoituksia jättipalsamikasvustoista Närpiön ja Kristiinankaupungin alueella.

Jättipalsamit kasvavat usein vesistöjen lähellä, koska ne viihtyvät kosteassa maassa. Jättipalsamien torjunta vesistöjen lähettyvillä on tärkeää eroosion estämiseksi. Eroosioriski kasvaa esim. kovan sateen sattuessa, jos maaperän pintaa sitovaa kasvillisuutta ei ole riittävästi. Jättipalsamin lyhyet, hennot juuret eivät sido maata samalla tavalla kuin pidemmät ja vahvemmat juuret, joten eroosioriski on suuri. Eroosio huonontaa esimerkiksi veden laatua.

Jättipalsami on erittäin kilpailukykyinen ja se muodostaa usein suuria kasvustoja peittäen alleen luontomme alkuperäiset kasvilajit. Siksi jättipalsami on uhka Suomen luonnon monimuotoisuudelle. Jättipalsamilla on suuret kukat, joten se kilpailee myös pölyttävistä hyönteisistä muiden, alkuperäisten lajien kanssa.

Jättipalsamin torjuminen

Haitallisten vieraslajien kasvustojen seuraaminen ja vieraslajeista tiedottaminen on ELY-keskuksen tehtävä, mutta maanomistaja on vastuussa jättipalsamin torjumisesta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa ihmisiä ottamaan yhteyttä, jos jokien tai vesistöjen lähettyviltä löytyy jättipalsamikasvustoja Närpiössä tai Kristiinankaupungissa. Ota yhteyttä emma.holmback@ely-keskus.fi tai puh. 050 449 3189. Kesän aikana liikumme maastossa kartoittamassa jättipalsamiesiintymiä Närpiössä ja Kristiinankaupungissa.

Jättipalsamin torjunta ei ole vaikeaa. Jättipalsamin juuret eivät ole isot, joten se on helppo kitkeä vetämällä se maasta ylös. Suojavarusteet eivät ole tarpeellisia. Torjunta kannattaa aloittaa ennen siementen kypsymistä. Jättipalsami leviää vain siementen avulla ja siksi on tärkeä kerätä kukat ja siemenet pois.

Isoille jättipalsamikasvustoille paras torjuntakeino on niittäminen. Niitto täytyy tehdä ennen siementen kypsymistä ja mahdollisimman läheltä maan pintaa.