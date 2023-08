Kesän kärki kotimainen: Ylivoimainen oli ylivoimainen

Kesän soitetuimpien listan kolmen kärki oli kotimainen. Ylivoimaisena ykkösenä neljällä tuhannella soittokerralla on Kuumaa-yhtyeen kappale Ylivoimainen. Toisena listalle sijoittuu Käärijän Cha Cha Cha ja kolmanneksi Alman Summer Really Hurt Us; molemmat reilulla kahdella tuhannella soittokerralla.

Kotimaisista kymmenen kärkeen mahtui vielä kaksi kappaletta. Listan viidentenä on Vesterinen yhtyeineen kappaleella Kohti sydänpeltoja ja seitsemäntenä Bessin kappale Sammumaton.

Kaikkiaan kymmenen soitetuimman kappaleen soittokerroista yli puolet oli kotimaisia soittoja. Viime kesänä vastaava suhdeluku oli hieman reilu kolmannes.

”Tänä kesänä kolmen kärki keräsi suhteessa paljon soittokertoja sekä verrattuna koko kymmenen kärkeen että viime kesän kärkikappaleisiin eli Camila Cabellon (ft. Ed Sheeran) Bam Bamiin ja Bessin Ram pam pamiin. Kotimaisella on kesällä ollut kysyntää,” kertoo tilaston koonnut Gramexin Kari Niemelä.

Molempina vuosina Ylen Uuden musiikin kilpailussa menestyneet kappaleet ovat nousseet kesän listoilla korkealle. Tänä vuonna myös Käärijän euroviisumenestys näkyi.

”Molempien vuosien kesätilastojen valossa näyttää selvältä, että Uuden musiikin kilpailu ja Euroviisut ovat onnistuneet vakiinnuttamaan itsensä musiikki-ilmiöiden luojana,” arvioi Niemelä.





Esittäjä Kappale Soittokerrat 1. Kuumaa Ylivoimainen 4174 2. Käärijä Cha Cha Cha 2526 3. Alma Summer Really Hurt Us 2122 4. Lewis Capaldi Forget Me 1946 5. Vesterinen Yhtyeineen Kohti sydänpeltoja 1913 6. Miley Cyrus Flowers 1869 7. Bess Sammumaton 1832 8. Tiesto Lay Low 1812 9. Zara Larsson Can't Tame Her 1508 10. Tove Lo 2 Die 4 1411

Tilasto: Kaupallisten radioiden kesän 2023 kymmenen soitetuinta kappaletta, Tekijänoikeusjärjestö Gramex/Kari Niemelä

Kappaletiedot:



Kuumaa – Ylivoimainen: säv. sov. Johannes Brotherus, Jonttu Luhtavaara, Aarni Soivio, Jonas Olsson / san. Johannes Brotherus. / ℗ 2023 Universal Music Oy

Käärijä – Cha Cha Cha: säv. san. Jere Pöyhönen, Johannes Naukkarinen, Aleksi Nurmi, Jukka Sorsa / ℗ 2023 Warner Music Finland & Monsp Records

Alma – Summer Really Hurt Us: säv. san. Alma-Sofia Miettinen, Joacim Bo Persson, Sebastian Arman / ℗ 2023 PME Records under exclusive license to Warner Music Finland Oy, A Warner Music Group Company, Manufactured in Germany