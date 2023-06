Kesän kivoimmat käsityökirjat

Heinikki Perälä: Heinikin sukkakirja

Odotettu oma sukkakirja suositulta tekijältä! Heinikki design -villasukat tunnetaan kirkkaista, voimakkaista väreistä ja niiden herkullisista yhdistelmistä. Pitkävartisten sukkien taidokas, hienopiirteinen kuviointi jatkuu varrensuusta varpaisiin saakka.

Heini Perälän ensimmäisen oman kirjan inspiraation lähteitä ovat olleet muun muassa luonto, tähdistöt ja mytologia. Kirjassa on 16 kirjosukkamallia, joista useassa on mitoitus ja ohjeet kahdelle eri pohkeenleveydelle. Sukat neulotaan pääasiassa ohuista ja keskipaksuista langoista, ja kirjoneuleessa käytetään vain kahta väriä kerrallaan. Mukana on myös miesten malleja ja lyhytvartisia sukkia.

Ilmestyy 7.7.

Virpi Marjaana Siira: omA KOPPA. Puikoissa – ja koukussa

Yhdistele virkkausta, neulontaa ja eri materiaaleja Virpi Siiran kekseliäillä ohjeilla. Virkkaa pylväitä, paloja ja reunoja, neulo sileää pintaa, palmikoita ja valepalmikoita. Kokeile mattaa ja kiiltävää, tee lankasekoituksia, hyödynnä jämälangat. Päästä luovuutesi valloilleen ja tee omannäköisiä vaatteita ja asusteita, vaikkapa marjakuusikauluri tai pihlajanlehtimekko.

Kaupunkiympäristössä kasvavien puiden ja lähiluonnon inspiroima monipuolinen kirja on täynnä aikaa kestäviä käsityömalleja. Kaikista malleista on selkeät kuvaohjeet ja tekstit.

Ilmestyy 29.6.

Sascha Blase van Wagtendonk: Virkkaa pipoja ja lapasia

Haluaisitko tehdä muhkeita pipoja ja lapasia, mutta neulominen ei ole sinun juttusi? Palmikoita ja muita rouheita pintakuvioita voi myös virkata!

Sascha Blasen pipot ja lapaset näyttävät erehdyttävästi neulotuilta, mutta ne virkataan alusta loppuun. Kirjassa on viisi pipoa, kaksi pantaa ja kolmet lapaset sekä läppäkärkinen kämmekäsmalli. Kaikista malleista on sanalliset ohjeet useaan kokoon vauvasta aikuiseen. Erikoissilmukkayhdistelmistä on esitetty erillinen piirroskaavio, ja kirjan alussa on katsaus perussilmukoihin. Mukana on myös viimeistelyvinkkejä ja ohje tupsun tekemiseen.

Ilmestyy 28.8.

