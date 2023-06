Kesän kuumimmat rantabailut ovat täällä - Lohjan Rantajamit alkaa jälleen torstaina 6.7.2023

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on järjestänyt Rantajameja vuodesta 2002 alkaen. Sitä ennen festaria puuhasi Lohjan Rantajamit ry. Rantajamit on perinteikäs jo 30 kertaa järjestetty kaupunkifestivaali, joka on vakiinnuttanut paikkansa osana suomalaista ja lohjalaista kulttuuria. Rantajamit on kesän odotetuimpia tapahtumia Länsi-Uudenmaan alueella.

Vaikka festari on vakiinnuttanut paikkansa erityisesti monen lohjalaisen ja kesäasukkaan tärkeimpänä paikallisena tapahtumana, on paikalle löytänyt vuosi vuodelta enemmän myös uusia tuttavuuksia, sillä kaikki eivät halua isoimpiin megatapahtumiin. Rantajamit saavat kiitosta mukavan kokoisena - samalla todella laadukkaasti ja ammattimaisesti järjestettynä tapahtumana, kertoo tapahtuman projektipäällikkö Elina Pakkanen, ja kiittelee samalla omaa lähes 100 hengen tiimiään.

Alueella on myös joka vuosi jotakin uutta, tänä vuonna alue on laajentunut, ruokamyyjien määrää on lisätty sekä monipuolistettu ja sisäänkäyntiportteja on ensimmäistä kertaa kaksi.

Alue on auki päivittäin klo 16.00-01.00. Ilmaiset festaribussit kuljettavat tänäkin vuonna kansaa kotiin Virkkalan ja Muijalan suuntiin. Bussit lähtevät torstaina klo 00.30 ja perjantaina sekä lauantaina klo 00.15 ja 01.00, jatkaa Pakkanen.

Rantajamit 2023 esiintyjäkattaus ja arvioidut esiintymisajat:

TORSTAI 6.7.2023

Portit auki 16.00

16:30 Olli Halonen

17:45 Suvi Teräsniska

19:30 Vesterinen yhtyeineen

21:15 Tommi Läntinen

23:00 Olavi Uusivirta

PERJANTAI 7.7.2023

Portit auki klo 16.00

16.15 Poets of the Fall

17.45 Arttu Wiskari

19:30 BESS

21.15 Klamydia

23:00 Portion Boys

LAUANTAI 8.7.2023

Portit auki klo 16.00

16.30 Ramses II

17.45 Pete Parkkonen

19:30 BEHM

21.15 Ressu Redford

23:00 The 69 Eyes

– Ennakkolipunmyynti on sujunut mukavasti. Torstain, perjantain ja lauantain lippuja on vielä ennakkomyynnissä, ja myös näiden päivien lippuja tulee vielä portille myyntiin, jos päivää ei myydä ennakkoon loppuun, jatkaa Pakkanen.

Yritysalue on perjantaina ja lauantaina loppuunmyyty

Rantajameilla on tuttuun tapaan myös yritysalue, jonne mahtuu 350 vierasta päivittäin.

– Yritysalue on ollut tänäkin vuonna suosittu: Perjantain ja lauantain yritysalueen VIP-liput on jo myyty loppuun, kertoo Pakkanen ja jatkaa: "Yrityslippuun sisältyy pääsylipun lisäksi buffet ruokailu sekä yöpala."

Lisätietoa yritysalueesta ja -lipuista osoitteesta rantajamit.fi. Lisäksi Rantajamien tietoja päivitetään tiuhaan Facebookiin ja Instagramiin.

Lisätietoja: SSO, Rantajamien projektipäällikkö Elina Pakkanen, p. 044 7705 400.