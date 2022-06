Kesän tietyömaat ovat käynnissä – kokeneet asfaltointityöntekijät jakavat parhaat vinkkinsä ja huomionsa

Työmaiden ohi kulkee joka päivä paljon liikennettä. Jotta häiriö olisi mahdollisimman lyhyt, työ pitää saada valmiiksi niin pian kuin mahdollista, mutta samalla turvallisesti.



Huomio: Työmaat etenevät entistä useammin kesäauringon sijaan öisin, jotta työt eivät haittaisi liikennettä





Nykyään moni päällystysalan ammattilainen ei tee enää töitä kuuman kesäauringon paahteessa, vaan ne joudutaan tekemään pikemminkin öisin. Yötöillä pyritään varmistamaan työ- ja liikenneturvallisuus työkohteilla, ja yleensä tilaajat vaativat urakoissaan poikkeavia työaikoja vilkkaasti liikennöidyissä kohteissa.

”Työmaat saattavat kiristää tiellä liikkujien hermoja. Työt halutaan ajoittaa siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Monilla isoimmilla tietyömailla hommat tehdään yöaikaan, kun teillä on vähän liikennettä. Perjantaisin ja sunnuntaisin työt lopetetaan yleensä ennen viikonloppuruuhkia. Myös liikenteen pysäyttämistä vaativat työt yritetään tehdä arkena, eikä viikonloppuliikenteen yhteydessä”, GRK Roadin tekninen johtaja Matti Honkonen sanoo.





Vinkki: Saattoautot ovat tulleet Suomeen



Työmailla on tapahtunut iso muutos. Monissa päällystyskohteissa hyödynnetään saattoautoja, jotka noutavat ajoneuvot mukaansa työmaan sulkuaidalta ja opastavat ne työmaakoneiden ohi.

”Tässä vielä vinkki kaikille: saattoauto ajaa työkoneiden kohdalla 30 km/h ja nostaa nopeutta, kun työkoneet on ohitettu. Moni tuskastuu, jos saattoauto ajaa edelleen hiljaa siinä vaiheessa, kun koneet jäävät taakse. Ei kannata tööttäillä tai vilkutella valoja, sillä saattoauton kuski ei ole omissa ajatuksissaan. Saattoauton takana on usein pitkä letka autoja, joista osa on edelleen vasta työkoneiden kohdalla.”





Huomio: Työmailla ylinopeuksista on tullut maan tapa



”Viimeisten vuosien aikana työmaiden ohi on alettu ajaa entistä kovempaa, siitä on tullut maan tapa. On ikävä huomata, miten moni ajaa ohitsemme ylinopeutta. Huolestuttavinta on se, että tämä koskee myös raskasta liikennettä. Se on hurja tunne, kun vierestä pyyhälletään joskus jopa 60–70 kilometrin tuntivauhdilla”, Honkonen kertoo.

Ylinopeus tietyömailla heikentää sekä työmaahenkilöstön että autoilijoiden turvallisuutta. Jotta kaikki sujuisi mahdollisimman turvallisesti, kannatta hidastaa oma nopeus rajoituksen mukaiseksi. ”Mieluummin nopeus kannattaa säätää niin, että voi varautua poikkeaviin tilanteisiin ja ehtii tarvittaessa pysäyttää auton kokonaan.”





Vinkki: Tietyömaan päättymisestä ei ole välttämättä opasteita



Tietyömailla ei välttämättä ole tietyön päättymisestä kertovaa varoitusmerkkiä. ”Tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, kun jotkut autoilijat kiihdyttävät eri tahdissa. Kannattaa olla tarkkana vielä hetken tietyömaan jälkeen.”





Vinkki: Vain muutama minuutti riittää





”Turvallisuuden pahin vihollinen on kiire. Tämän vuoksi haluaisin vinkata, että jos työ- tai lomamatkan varrelle osuu työmaa, varaa matkaan muutama ylimääräinen minuutti. Mikäli liikenne joudutaan hetkeksi sulkemaan, olet kuitenkin ajoissa perillä.”





Vinkki: Tietyömaalla odottelua ei kannata käyttää somettamiseen



Moni ottaa kännykän käteen siinä vaiheessa, kun liikenne on pysäytetty hetkeksi vastaantuleville ajoneuvoille. Ongelma syntyy, kun kännykkään uppoutunut ei huomaa sulkuaidalla ajoissa ajovuoron vaihtumista, joten työmaan ohitusliikenne hidastuu myös kännyköiden vuoksi.





Huomio: Parannamme teitä - turvallista matkaa kaikille!



Työmaillamme ammattilaiset tekevät työtä, jotta tiet olisivat paremmassa kunnossa ja niillä olisi turvallista liikkua. Viime kädessä tietöistä on hyötyä kaikille tienkäyttäjille. Toivotamme kaikille hyvää matkaa!









