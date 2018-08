Kesän viimeiset uimavesinäytteet otettu

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla Hietarannan, Lauttasaaren ja Munkkiniemen uimarannoilta. Lisäksi Laajasalon uimarannalta haettiin uusintanäyte. Munkkiniemen uimaveden hygieeninen laatu oli hyvä, mutta Hietarannan ja Lauttasaaren vesinäytteiden hygieeninen laatu oli heikentynyt.

Hietarannan ja Lauttasaaren uimarannoilta haettiin uusintanäytteet, joiden hygieeninen laatu oli hyvä. Laajasalon uimarannan uusintanäytteessä bakteerien määrä ylitti uimaveden laatuvaatimukset, ja sieltä otettiin tänään 31.8. toinen uusintanäyte.

Uimarantojen veden lämpötila on laskenut viime viikosta ja vaihtelee nyt 14-18 asteen välillä. Näytteenoton yhteydessä havaittiin vähäisiä määriä sinileviä Munkkiniemen uimarannalla, muilla rannoilla sinileviä ei havaittu.

Virallinen uimakausi päättyy tänään 31.8. ja tällä viikolla otetut näytteet olivat tämän kesän viimeiset. Kesän aikana uimavesissä todettiin yksittäisiä suolistoperäisten bakteerien ylityksiä, mutta pääsääntöisesti veden hygieeninen laatu Helsingin uimarannoilla oli hyvä.

Uimarit ovat saaneet nauttia tänä kesänä tavanomaista lämpimämmästä merivedestä. Lämmin, tyyni ja aurinkoinen kesä runsastutti myös sinilevien määrää erityisesti heinäkuussa. Sinilevien määrä tänä kesänä on ollut pitkän ajan keskiarvoon nähden poikkeuksellisen runsas.

Merivesi jäähtyy, sinilevien pintakukintoja ei esiintynyt

Merivesinäytteitä haettiin tällä viikolla pääkaupunkiseudun läntisiltä merialueilta sekä itäisen ulkosaariston alueelta ja Vanhankaupunginlahdelta.

Vesi on jäähtynyt viikon aikana joitakin asteita, ja pintalämpötila on nyt alle 15 astetta. Sinileviä ei esiintynyt ainakaan silmin havaittavasti; tuulinen ja sateinen sää on sekoittanut vettä, joten vielä mahdollisesti esiintyvät sinilevät eivät ole päässeet muodostamaan pintakukintoja.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin Internet-sivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.

www.hel.fi/uimavesi

Rantapelastajien päivittämät tiedot valvottujen uimarantojen sinilevätilanteesta ja uimaveden lämpötilasta löytyvät palvelusta

https://ulkoliikunta.fi/

Helsingin edustan vesien tilaa voi seurata Helsingin kaupungin tekemien veden laadun mittausten tuloksista:

www.hel.fi/merivesi (meriveden laatu)

http://meri.hel.fi (veden lämpötila, merisää ja aallokko)