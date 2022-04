Kesänopeuksiin siirrytään Lapissa 12.4. alkaen

Maantiellä 934 jää välillä Tapionkylä-Meltaus toistaiseksi voimaan nopeusrajoitus 80 km/h routaheittojen ja päällysteen huonon kunnon vuoksi.

Lapin ELY-keskus muistuttaa autoilijoita kevään vaihtelevista keliolosuhteista ja liikenneturvallisuuden huomioimisesta. Keväällä saattaa esiintyä vielä lumi- ja räntäsateita, sekä tienpinnan jäätymistä, jolloin on erityisen tärkeää sovittaa ajonopeus vallitsevien keliolosuhteiden mukaan. Vaikka päätiet ovat pääosin sulat on maantieverkolla vielä osuuksia, joissa tiellä etenkin varjopaikoissa, notkelmissa ja tien reunoissa voi olla jäätä ja polannetta. Nastarenkaita saa käyttää maaliskuun jälkeenkin, jos sää tai keli sitä edellyttää. Vaikka me muut tiellä kulkijat huomioisimme ja ennakoisimme toisemme liikenteessä, liikkuu Lapin teillä myös poroja, joiden käyttäytyminen liikenteessä on arvaamatonta.

Näet ajantasaisen ajokelin ja liikennetilanteen Liikennetilanne-palvelusta https://liikennetilanne.fintraffic.fi/. Voit myös tarkistaa Lapin alueen tiestön kunnossapidon toimenpiteet osoitteesta https://office.autori.fi/public/alueurakat. Palvelumme tavoitteena on, että tienkäyttäjät pystyvät helposti katsomaan, mitä toimenpiteitä tiestöllä on tehty.