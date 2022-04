Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa keskiviikkona 13.4. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)

Kesänopeusrajoituksiin siirryttäessä maanteiden nopeusrajoitus palautuu 80 km:stä 100 km:iin tunnissa liki 1300 kilometrillä Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Vaasan moottoritiellä nopeusrajoitus nostetaan 120 kilometriin tunnissa. Uusi nopeusrajoitus astuu voimaan vasta silloin kun rajoitusmerkit on vaihdettu.

Renkaat ja ajotyyli kelin mukaan

Vaikka liikennemerkkeihin ilmestyy taas suurempia lukemia kuin talvella, voi turvallinen ajo edellyttää alempia nopeuksia kuin liikennemerkki sallisi.

Keli vaikuttaa myös rengasvalintaan. Uuden tieliikennelain myötä oikea rengasvalinta on entistä enemmän kuljettajan vastuulla ja sidoksissa keliin. Talvirenkaita on käytettävä maaliskuun loppuun saakka, jos sää tai keli sitä edellyttää. Monilla talvirenkaina on nastarenkaat. Nastarenkaita saa käyttää maaliskuun loppuun saakka ja toki myöhemminkin, jos sää tai keli sitä edellyttää. Jos ajat talvisilla teillä, ei kannata vielä pääsiäiseksi kiirehtiä renkaiden vaihtamisen kanssa.

Kannattaa muistaa, että auton lisäksi myös asenteen on oltava kunnossa liikenteessä.

Lämmittävä aurinko tuo teille ja pientareille lisää väkeä. Kävelijät, pyöräilijät ja mopoilijat kannattaa huomioida ja jättää heille muun muassa tarpeeksi tilaa ohittaessa. Myös riittävät turvavälit – niin liikenteessä kuin muussakin elämässä – ovat nyt erityisen tärkeitä.

Ajokelin ja liikennetilanteen voi varmistaa Väyläviraston liikennetilanne palvelusta https://liikennetilanne.tmfg.fi/