Kesäpäivä Kangasalla täyttää 170 vuotta juhannusviikolla

Vehoniemen näkötornin avajaisia maanantaina 19.6. juhlitaan yhteislaululla, puheenvuoroilla, kulttuurireitin avauksella ja artesaanijäätelöllä. 14.6.2023 10:41:30 EEST | Tiedote

Uusitun Vehoniemen näkötornin avajaisia vietetään Kangasalla maanantaina 19.6. klo 13. Tilaisuus on osa “Kesäpäivä Kangasalla 170 vuotta” -juhlaviikkoa. Avajaispuheenvuorot tulevat pitämään maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Laine ja Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvinen, lisäksi tervehdyksen tilaisuuteen tuovat Matti Aromäki Metsähallituksesta ja Jussi Haavisto. Tilaisuudessa juhlistetaan 170-vuotista Pirkanmaan maakuntalaulua Kesäpäivä Kangasalla yhteislaululla, johon toivotaan yleisön runsasta osallistumista. Avajaisten yhteydessä julkaistaan myös Kesäpäivä Kangasalla -kulttuurireitti, jonka neitsytajo lähtee kohti Haralan harjua tilaisuuden päätteeksi. Juhlavuoden kunniaksi Vehoniemen automuseo on suunnitellut oman artesaanijäätelön, jota on saatavilla ensimmäistä kertaa avajaisissa.