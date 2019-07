Kesäpäivä Töölönlahdella -tapahtuma aiheuttaa poikkeusjärjestelyitä pyöräilylle ja ajoneuvoliikenteelle Töölönlahden puistossa ja Kansalaistorilla maanantaina 8.7. klo 09–22

Helsingin kaupunki järjestää EU-puheenjohtajakauden avajaisjuhlat yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen, EU-parlamentin ja komission Suomen edustustojen sekä Helsinki Cupin kanssa.

Tapahtumasta sekä sen rakennus- ja purkutöistä aiheutuu poikkeusjärjestelyitä pyöräilylle ja ajoneuvoliikenteelle maanantaina 8.7.2019 kello 9:00 – 22:00.

Poikkeusjärjestelyt hoidetaan opastein, liikennemerkein, sekä järjestyksenvalvojien ja liikenteenohjaajien avulla.

Polkupyörät:

Pyöräily on kiellettyä tapahtuma-alueen sisäpuolella. Tapahtuma-alue kattaa Töölönlahden Tapahtumapuiston ja Kansalaistorin ja rajautuu etelässä Eero Erkon katuun, idässä Töölönlahdenkatuun ja Alvar Aallon katuun, pohjoisessa Töölönlahden poukamaan ja lännessä Mannerheimintiehen.

Pyöräily pohjois-etelä suunnassa onnistuu parhaiten joko Mannerheimintien kautta tai Alvar Aallon katua.

Tultaessa Baanaa lännestä ja jatkettaessa pohjoiseen, on noustava Mannerheimintien alituksen jälkeen Musiikkitalon kohdalta ylös Mannerheimintielle.

Taksit:

Karamzininrannan taksitolppa on pois käytöstä. Taksit voivat jättää asiakkaat Karamzininrantaan.

Tilausajoliikenne:

Karamzininrannan tilausajoliikenteen bussipysäkit ovat poissa käytöstä.

Ajoneuvoliikenne:

Karamzininranta on suljettu liikenteeltä. Ajo Q-park Finlandiaan on sallittu. Töölönlahdenkadulla on hetkittäisiä katkoksia ajoneuvoliikenteessä. Paikalla on liikenteenohjaus.

Järjestäjä pahoittelee tapahtumasta liikenteelle aiheutuvaa mahdollista haittaa.