Kesäpukeutuminen työpaikalla – mikä on sopivaa ja mikä ei

Kesä on Suomessa aikaa, jolloin voimme vihdoinkin heittää raskaat talvitamineemme kaappiin ja tavata käsivartemme ja paljaat varpaamme. Vaateliikkeet tuovat silmiemme eteen mitä raikkaampia asusteita. Odotetun helteen tullessa haluamme pukeutua mahdollisimman kevyesti. Sointuvatko pukeutumisen keveys ja työpaikalla sopiva pukeutuminen yhteen? Tulisiko kesäpukeutumisesta ja pukeutumisesta yleensäkin ohjeistaa työpaikalla?

"Varsinaisia kirjoitettuja lakeja pukeutumisen suhteen työpaikoilla ei ole. Toki pukeutumissääntö ilmaistaan selkeämmin, mikäli kyseessä on jokin työturvallisuuteen liittyvä tekijä, kuten hameenhelmat, jotka voisivat jäädä työkoneeseen kiinni tai kengät, jotka vaarantaisivat työturvallisuutta", sanoo Helsingin Seudun Kauppakamarin lakimies Kirsi Parnila.

Parnila tähdentää, että pukeutumisen soveliaisuuskäytännöt työpaikalla ovat seikkoja, jotka kukin työntekijä tulkitsee työyhteisön ilmapiiristä. Kukin pukeutuu vapaasti oman tyylinsä ja mukavuutensa mukaan. Ylilyönteihin tietysti puututaan.

"Työnantajalla on työnjohto-oikeutensa turvin mahdollisuus määrätä työvaatetuksesta ja puuttua ylilyönteihin. Mikäli työntekijä ei huomautuksesta huolimatta pukeutumistaan muuta, voidaan työntekijälle antaa varoitus ja sen jälkeen voi jopa työsuhteen päättäminen olla mahdollista. Työnantajan tulee kuitenkin kohdella kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti. Tietääkseni turhan kevyen kesäpukeutumisen vuoksi päättyneistä työsuhteista ei ole oikeuskäytäntöä", toteaa Parnila.

Kun työyhteisö luo sopivan pukeutumisen etikettisäännöt, puhutaan businespukeutumisesta. Yleensä se tapahtuu ilman virallista ohjeistusta, ja käytäntöihin vaikuttaa organisaation toimintaympäristö. Terminä ´businespukeutuminen´ on Suomessa melko nuori.

Sovelias pukeutuminen työpaikalla ei ole teemana kuitenkaan vähäpätöinen. Siitä kirjoitetaan aktiivisesti. Pukeutumisen etiketti- ja tapakouluttajat ohjeistavat pukeutumisen suhteen. He pitävät yleisesti naisten lyhyitä hameita ja spagettiolkaimia sopimattomina työpaikalla. Myöskään mikroshortsit ja hyvin avonaiset kaula-aukot eivät sovi työpaikalle. Eikä mieskollegan karvasäärien tai paidattoman vatsan katselu ole monenkaan mielestä erityisen miellyttävää.

"Asiallinen pukeutuminen kuuluu hyviin käytöstapoihin. Vaikka työpukeutuminen on nykyään aiempaa vapaampaa, voi konservatiivisempi tyyli luoda uskottavuutta tietyissä työpaikoissa tai positioissa", Parnila sanoo.

Työnantajien ei aina ole helppo ottaa pukeutumisohjeita puheeksi työntekijän kanssa. Yrityksissä on hyvä muistaa, että pukeutumisella on tärkeä merkitys liiketoiminnassa; pukeutuminen on osa yrityksen brändiä ja toimintakulttuuria. Siksi siitä on tärkeä viestiä henkilöstölle. Mukavasta asiastahan tässä on kyse – kesästä!