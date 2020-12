KESÄRAUHA 2021 LAAJENEE SUNNUNTAIHIN - MAGENTA SKYCODE, ATOMIC SWING, VESTA, UUSI FANTASIA, KUBE, XYSMA, IISA ja iso liuta kovia kotimaisia artisteja tähdittävät kolmipäiväiseksi kasvavan Kesärauhan sunnuntaita

Kesäkuussa 2019 ensimmäistä kertaa järjestetty Kesärauha-festivaali kertoo tänään iloisia laajentumisuutisia. Ensi kesänä Kesärauhaa juhlitaan kahden päivän sijasta kolme päivää 11.-13.6.20201. Tänään julkistettavan sunnuntain ohjelmiston isoimpana yllätyksenä voidaan pitää vuonna 2014 lopettaneen Magenta Skycoden yhden festivaalikeikan mittaista paluuta. Turkulaistaustaisen yhtyeen klassikon asemaan nousseen IIIII -debyyttialbumin julkaistusta tulee ensi vuonna tasan 15 vuotta täyteen.

“Saan edelleen äärettömän koskettavaa palautetta Magentan musiikista, mm. sen kauneudesta ja parantavasta voimasta. Haluan antaa ihmisille mahdollisuuden kokea tuo voima ainakin vielä kerran livenä, Kesärauhassa 2021. Tämä tulee olemaan ainoa Magenta festivaalikeikka 2021 ja tällä hetkellä aikomukseni ei ole tehdä muita Magenta keikkoja.” avaa Jori Roosberg Magenta Skycoden paluukeikan taustoja.“

Muita Kesärauhan sunnuntain esiintyjiä ovat vahvaa kulttisuosiota nauttiva ruotsalainen kitararock-yhtye Atomic Swing, suomalainen elektronisen musiikin superkokoonpano Uusi Fantasia, Suomen tämä hetken suosituimpiin rap-artisteihin lukeutuva Kube, paikalliset juuret omaava vaihtoehtorock-yhtye Xysma, psykedeelisen musiikin mestarit KAIRON; IRSE!, indiepop-yhtye Tiiu Helinä sekä uusien albumiensa myötä Kesärauhassa toistamiseen esiintyvät Vesta ja Iisa. Kesärauhan sunnuntaissa esiintyvät myös vahvat esikoisalbuminsa tänä vuonna julkaisseet Arppa, Luukas Oja ja Lauri Haav sekä ensimmäisen suomenkielisen soololevyn julkaissut GRACIAS. Sunnuntaille on luvassa vielä alkuvuodesta muutama makoisa kansainvälinen artistikiinnitys.

“Laajentuminen sunnuntaille mahdollisti samalla lähes kokonaisuudessaan 2020 vuodelle buukatun ohjelmiston siirtymisen kesälle 2021 sekä sunnuntain verran täysin uusia kiinnityksiä. Paikallisen indielegenda Magenta Skycoden comeback-keikka sinetöi sunnuntain ja tulee olemaan taatusti voimakkaita tunteita bändin faneissa herättävä kokemus”, tapahtuman taiteellinen johtaja Pietu Sepponen iloitsee.

Kaikki lipputyypit tulevat myyntiin Ticketmasteriin maanantaina 14.12. klo 12.00

Lippuja on jäljellä rajallinen määrä, sillä pohjalla on suuri joukko 2020 Kesärauha-lippunsa säilyttäneitä. Lippukaupan auetessa tarjoutuu myös viime kesän lipun ostaneille mahdollisuus hankkia sunnuntain festivaalilippu edullisempaan hintaan. Tarkemmat tiedot lipputyypeistä sekä artistien päiväkohtaisen jaon löydät Kesärauhan nettisivuilta ja sosiaalisen median kanavista.

KESÄRAUHA 11.-13.6.2021 VANHA SUURTORI, TURKU

MEW (DK) performs “And The Glass-Handed Kites”-album, MAGENTA SKYCODE, VESTA, OLAVI UUSIVIRTA, RUUSUT, MAUSTETYTÖT, AMASON (SE), ATOMIC SWING (SE), HONNINGBARNA (NO), JAGA JAZZIST (NO) VIAGRA BOYS (SE), 22-PISTEPIRKKO, ANTTI AUTIO, ARPPA, BOBBY OROZA, EEVIL STÖÖ + EX TUUTTIZ & AIVOVUOTO, ERKI PÄRNOJA (EE), F + SOFA + YEBOYAH, GETTOMASA, GHOST WORLD, GRACIAS, IBE, IISA, ISAAC SENE, JAAKKO AUKUSTI, JESSE MARKIN, JOENSUU 1685, KAIRON IRSE, KARINA, KEMOPETROL, KUBE, LASTEN HAUTAUSMAA, LAURI HAAV, LOUIE BLUE, LUUKAS OJA, LÄHIÖBOTOX, LXANDRA, MALLA, PAPERI T & KHID, PLUTONIUM 74, SAMULI PUTRO, SIN COS TAN, TIISU, TIIU HELINÄ, THE HEARING, THE HOLY, TERVEET KÄDET, TUOMAS HENRIKIN JEESUKSEN KRISTUKSEN BÄNDI, UUSI FANTASIA, XYSMA







LIPUT:

Lippukauppa aukeaa kaikkien lipputyyppien osalta maanantaina 14.12. klo 12.00

www.ticketmaster.fi/kesärauha

Festivaalin ikäraja on K-18.

