KESÄRAUHA 2021 sai parikymmentä uutta kiinnitystä tämän vuoden jo julkistetusta ohjelmistosta

Viime viikolla uutisoitiin Kesärauha-festivaalin siirtymisestä ensi kesäkuulle 11.-12.6.2021. Jo julkistetun Mew:in lisäksi ensi kesäkuun ohjelmistoon liittyy 19 muuta artistia, joiden oli alunperin tarkoitus esiintyä tämän vuoden Kesärauhassa. Ohjelmistoon on myöhemmin luvassa vielä lukuisia artisteja kesältä 2020 sekä myös aivan uunituoreita julkistuksia.

Tänään Kesärauhaan 2021 tervetulleiksi toivotetaan: Olavi Uusivirta, Ruusut, Maustetytöt, 22-Pistepirkko, Honningbarna (NO), Antti Autio, Erki Pärnoja (EE), Eevil Stöö + Ex Tuuttiz + Aivovuoto, F + Sofa + Yeboyah, Gettomasa, Jesse Markin, Joensuu 1685, Karina, Louie Blue, Plutonium 74, Samuli Putro, Tiisu, The Holy, The Hearing.

Jo ostetut yhden ja kahden päivän liput käyvät uuteen ajankohtaan sellaisenaan. Mikäli uusi ajankohta ei sovi voi lipun palauttaa Ticketmasteriin 21.8.2020 mennessä. Tarkemmat ohjeet lippujen kanssa toimimiseen löydät osoitteesta: www.kesärauha.fi.

Lipunmyynti jatkuu toistaiseksi ainoastaan kahden päivän lipuilla. Hieman tuonnempana julkistetaan päiväkohtaiset esiintyjät sekä 2021 Kesärauhan lippujen hinnat, joten tämän edullisemmin 2 päivän lippuja ei tule enää myöhemmin saamaan.

Kesärauha 2021

Pe-La 11.-12.6.2021

Vanha Suurtori, Turku

MEW performs “And The Glass-Handed Kites” -album (DK), Olavi Uusivirta, Ruusut, Maustetytöt, 22-Pistepirkko, Honningbarna (NO), Antti Autio, Erki Pärnoja (EE), Eevil Stöö + Ex Tuuttiz + Aivovuoto, F + Sofa + Yeboyah, Gettomasa, Jesse Markin, Joensuu 1685, Karina, Louie Blue, Plutonium 74, Samuli Putro, Tiisu, The Holy, The Hearing + lisää julkistuksia ja muuta jännittävää luvassa myöhemmin.

LIPUT:

2 päivän lippu - 89,00 €

Pidä Saaristo Siistinä Ry:n Rantarauha & Saaristorauha -lipputyypit + 5-10€

Festivaalin ikäraja on K18

www.ticketmaster.fi/kesärauha

LISÄTIEDOT:

Festivaalijohtaja: Juha Leinonen / 044 556 6108 juha.leinonen@sunborn.com

Taiteellinen johtaja: Pietu Sepponen / 044 556 6113 pietu.sepponen@sunborn.com

Tuotantopäällikkö: Vesa Sytelä / 0400 836 006 vesa@sytela.fi

Tiedottaja: Laura Vanonen / 044 5566174 laura.vanonen@sunborn.fi

