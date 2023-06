Kesärauhaa juhlitaan viikonloppuna: Musiikin, ruoan ja designin juhla houkuttelee ennätysmäärän kävijöitä

Tulevana viikonloppuna Turun Linnanpuistossa järjestettävä Kesärauha on tekemässä uuden kävijäennätyksen, kun ennätyksellisesti yli 20 000 kävijän raja ylittyy. Kesärauhassa nähdään maailmanluokan tähtiä, suomalaisia huippuartisteja ja myös nousevia nimiä. Odotetuimpiin huippuhetkiin kuuluvat skandinaavisten tähtien, kuten Röyksoppin, Auroran ja The Soundsin, sekä kotimaisten suurnimien, kuten Käärijän, Anna Puun, Arpan, Paperi T:n ja Ruusujen esiintymiset.

Kesärauhan Design Streetillä on tänä vuonna kotimaisen muotoilun lisäksi uutena paikallisia vintage- ja second hand -toimijoita. Festivaalialueella on myös ennennäkemättömän laaja ja monipuolinen ravintolatarjonta, jota tähdittää muun muassa suosittu Ravintola Kakolanruusu, joka tekee ensiesiintymisensä Kesärauhassa.

"Tässä vuodessa on jotain samaa hehkua ja jännitystä kuin ennen ensimmäistä vuonna 2019 järjestettyä Kesärauhaa. Tuntuu, että Kesärauha on löytänyt itsensä, ja tänä vuonna upeiden artistien ja uusien kumppaneiden myötä elämyksellisyys on virittynyt äärimmilleen. Tuntuukin uskomattomalta päästä avaamaan festivaaliportit perjantaina, sillä jo nyt festivaaliviikon alussa saavutettu kävijäennätys osoittaa sen, että Kesärauhan asema vuosi vuodelta vahvistuu", hehkuttaa Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Yle on myös mukana ensimmäistä kertaa Kesärauhassa taltioimassa keikkoja ja tekemässä lähetyksiä festivaalilta. Viikonlopun aikana muun muassa Ismo Alangon, Karri Koiran, Cledoksen, Mykki Blancon, Shamen, Käärijän, Yonan, Anna Puun, Ruusujen, Mallan sekä Lauri Haavin festivaalikeikat voi katsoa suorana Yle Areenasta perjantaina 16.6. ja lauantaina 17.6. Molempina iltoina on luvassa myös festivaalitunnelmaa pursuavat muutaman tunnin koostelähetykset TV2:ssa.

Kesärauhaa juhlitaan Turun Linnanpuistossa viikonloppuna 16.–18.6.2023. Tapahtumassa nähdään yli 70 artistia viidellä esiintymislavalla ja lukuisia huippuravintoloita. Kesärauhan lauantain päiväliput on loppuunmyyty, mutta muita lipputyyppejä on toistaiseksi edelleen saatavilla Lippupisteessä.





KESÄRAUHA 16.–18.6.2023

Röyksopp, Aurora, The Sounds, Anna Puu, Arppa, Cledos, Dreamworld Feat. f, Yrjänä, Fetti, Nisa & Mon-Sala, Ismo Alanko, Maustetytöt, Mykki Blanco, Paperi T, Ruusut, Sevdaliza, Shame, YONA, 22-Pistepirkko, Anna Järvinen, Antti Autio + Jouset, Asa Bänd II, Business City, Cleaning Women, Combos, Dina Ögon, Draama-Helmi, Ege Zulu & Swengarit, Elias Gould, Elsi Sloan, Girl Scout, Glass Beams, Grande Mahogany, Hidria Spacefolk, Huoratron, Isaac Sene, jambo, Jukka Nousiainen & Kumpp., Karri Koira, Käärijä, Lauri Haav, Louie Blue, Lähiöbotox, Malla, Matriarkaatti, Moshimoshi, Muscular, pehmoaino, Pesso, Plutonium 74, Pom Poko, Puhelinseksi, Ruissalo Amping, Safira, Samuli Putro, Sofa, Suistamon Sähkö, Sydän, Sydän, Teksti-TV 666, The Holy, Waterbaby



Elektrolinna:

Ada Aik, DJ Lana Del Rave, Dream DJs, Elia Lombardini, Esko Routamaa, Fochs Koshka, Garden of Music: DJ Palmu & Miia Laine, Roos+Berg, Snapir, Sophia Mitiku, Tyemyy DJs, U-Haul w/ resident DJ Mojo