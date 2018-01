Kesäseteli jaetaan neljättä kertaa helsinkiläisille ysiluokkalaisille

Jaa

Nyt on taas se aika vuodesta, kun opinto-ohjaajat jakavat Kesäsetelit helsinkiläisten koulujen 9.-luokkalaisille. Kesäsetelit jaetaan helmikuun alussa peruskoulun päättöluokkalaisille, sillä he ovat elämänsä nivelvaiheessa, jossa työkokemuksen kartuttaminen on erityisen tärkeää. Kaupunki korvaa nuoren palkanneelle työnantajalle Kesäsetelin arvon eli 300 euroa.

Setelin avulla nuoren on helpompi hakea kesätyötä ja työnantajien kynnys palkata nuori työntekijä madaltuu. Viime vuonna Kesäsetelin avulla Helsingin koulujen 9.-luokkalaisista 29 % sai kesätyöpaikan. Lisäksi Kesäseteli mahdollisti yli 1000 uutta työpaikkaa nuorille. Viime vuonna nuoret päätyivät useimmiten toimisto- ja mediatyöhön (16 %), liikunta- ja vapaa-ajan tehtäviin (14 %) ja kaupan alalle (12 %).



”Kesäseteli on aivan mahtava juttu. Nuorelle se on mitä parhain mahdollisuus saada unelmien kesätyö ja päästä tutustumaan itseään kiinnostavaan alaan.” Milla, kesätyöntekijä



”Erinomainen keino antaa nuorille kokemus toimimisesta työyhteisössä ja meille mahdollisuus saada kontakti tulevaisuuden tekijöihin.” Helsingin Jalkapalloklubi ry.



Kesäseteli on Helsingin yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke.

Avainsanat kesäsetelikesätyönuoretnuorisotyöllistyminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit