Kesätapahtumissakin tulee noudattaa työntekijän lakisääteisiä oikeuksia, muistuttaa Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila: ”Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena”

Kesä on tapahtumien, festareiden, kesäteatterin ja elokuvatuotantojen aikaa.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme muistuttaa ihmisiä huolehtimaan lakisääteisistä oikeuksistaan myös tapahtuma- ja kulttuurialan kesäduuneissa.



Etenkin tapahtuma-alalla työehdot ovat usein kirjavat, eikä läheskään kaikki työnantajat ole sitoutuneita työehtosopimuksiin. Työsopimusta kirjoittaessa työntekijän kannattaa selventää ainakin sellaiset asiat, joista ei ole säädetty laissa, kuten matkakustannusten korvaaminen eli päivärahat, majoitus ja matkat. Myös taukokäytännöistä on hyvä sopia tarkasti.



”Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Sopimuksesta tulee selkeästi ilmetä palkka, työaika, työn sisältö, sekä mielellään muutkin työsuhteen ehdot”, Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila täsmentää.



Huovila muistuttaa, että esimerkiksi Temen verkkosivuilta löytyy monia eri työsopimusmalleja, joita voi vapaasti käyttää. Tietoa kannattaa etsiä myös oman alan palkkatasosta ja palkkasuosituksista. Tärkeintä on, että työn määrä, työskentelyyn käytetty aika, työn vaativuus ja vastuullisuus vastaavat maksettavaa palkkaa.



Lepoaika vähintään 11 tuntia



Festareilla ja tapahtumissa työn intensiteetti kasvaa h-hetken lähestyessä. Siitä huolimatta vuorokaudessa lepoajan tulisi olla vähintään 11 tuntia ja viikkolevon vähintään 35 tuntia, muistuttaa Huovila.



Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä, jolla pitää olla työntekijän suostumus. Ylityön tekeminen on vapaaehtoista ja siitä pitää voida halutessaan kieltäytyä.



”Työntekijän suostumusta ylitöihin pidetään usein automaationa ja ylitöistä voidaan ohimennen ’varoitella’ jo työsuhdetta solmiessa. Siitä huolimatta ylitöiden tulee aina perustua työntekijän vapaaehtoisuuteen, ja niistä on maksettava asianmukainen korvaus”, Huovila korostaa.



Etenkin kesätapahtumissa työskentelyolosuhteet voivat olla vaativat esimerkiksi kuumuuden takia. Työnantajan tulee huolehtia, että työntekijöillä on käytössään vesipisteet ja vessat.



”Ankarissa työolosuhteissa riittävä tauotus on entistäkin tärkeämpää”, Huovila muistuttaa.

Talkoot tapahtuma-alan taakkana

Monet musiikkifestivaalit teettävät talkootöitä, joista korvauksena tarjotaan pääsyä festivaalille. Huovila ei innostu talkookäytännöstä, sillä hänen mukaansa se vahvistaa näkemystä kulttuurialan töistä ”rakkaudesta lajiin” -tyylisenä puuhasteluna.

”Talkootöitä ei pitäisi teettää voittoa tuottavissa organisaatioissa. Siitä huolimatta voittoja takovat festivaalit voivat teettää isonkin osan festivaalinaikaisesta työstään talkoina. Tämä tuskin olisi mahdollista millään muulla alalla”, Huovila sanoo.

”Talkootöissä on sekin riski, että verot ja muut maksut jäävät maksamatta ja voivat tulla myöhemmin maksettaviksi veronkorotuksineen.”