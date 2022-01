Kesätyökeskiviikoista vinkkejä kesätyön hakuun, kesäsetelit jakoon helmikuussa - Espoon kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa tukea nuorten kesätyöllistymiseen

KesätyöKeskiviikot - teematapahtumia kesätyön hakemisen tueksi

Ohjaamotalon KesätyöKeskiviikot koostuvat neljästä erillisestä verkkotapahtumasta, joiden teemat pyörivät kesätyöpaikan etsimisen ja hakemisen ympärillä tarjoten muun muassa vinkkejä CV:n tekoon ja työhaastatteluun. Ensimmäinen KesätyöKeskiviikko starttaa 26.1. aiheella: Minulle sopiva kesätyö? Miten pääsen alkuun kesätyön etsimisessä? Millainen työ minulle sopii ja mistä sellaisen löytää?

”Kesätyökeskiviikot -tapahtumasarja tarjoaa alle 30-vuotiaille espoolaisille käytännön vinkkejä kesätyön hakuun. Tapahtumat toteutetaan striimattuina ja tapahtumainfojen jälkeen nuorilla on mahdollisuus käydä henkilökohtaisia keskusteluja Ohjaamotalon ammattilaisen kanssa”, kertoo Ohjaamotalon päällikkö Tero Luukkonen. ”Ohjaamotalo tarjoaa myös ilmaisia korttikoulutuksia alle 30-vuotiaille espoolaisille. Kevään aikana järjestetään hygieniapassi-, työturvallisuuskortti-, anniskelupassi- ja hätäensiapukoulutuksia. Lisäksi nuoret ovat aina tervetulleita Ohjaamotalon Starttipisteelle hoitamaan asioitaan, jotka sillä hetkellä ovat elämässä ajankohtaisia”, hän muistuttaa.

Kesäsetelistä nostetta kesätyöllistymiseen

Nuorisopalvelut jakaa vuosittain Nuori Espoo Kesäseteleitä, joiden tarkoituksena on edistää espoolaisten nuorten työllistymistä kesän aikana. Tänä vuonna kesäseteli on tarkoitettu kaikille vuosina 2003–2007 syntyneille espoolaisille nuorille. Kesäseteli toimii rohkaisevana kannustimena yritykselle palkata nuori kesätöihin. Espoon kaupunki maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa espoolaisen nuoren töihin kesäsetelillä 1.5.–30.9. välisenä aikana. Kesäsetelit tulevat jakoon 7.2. ja ne jaetaan hakujärjestyksessä. Varmistettu kesätyöpaikka on kesäsetelin saamisen edellytyksenä ja kesäseteliä voi hakea vain nuori itse.

”Kesäsetelillä on jo pitkät perinteet ja ne ovat edistäneet nuorten kesän ajan työllistymistä. Suurimpia kesäsetelillä nuoria työllistäneitä tahoja ovat seurat ja järjestöt. Kesätyöseteliin liittyvää infoa voit kuulla myös 2.2. järjestettävässä KesätyöKeskiviikossa”, kertoo nuorisotyön koordinaattori Hanna Savilahti.

Nuori Espoo -yrityskoulutus ja Kesäyrittäjä-ohjelma vaihtoehtona perinteiselle kesätyölle

Mikäli yrittäjyys kiinnostaa, niin Nuori Espoo Yritysseteli ja 4H-yhdistyksen järjestämä Nuori Espoo -yrityskoulutus tarjoavat väylän yrittäjyyteen helposti ja ohjatusti. Maksuttoman yrityskoulutuksen tavoitteena on perustaa oma yritys ja kokeilla yrittäjyyttä harrastuksena. Koulutukseen osallistuvat saavat oman mentorin ja 300 euron Yrityssetelin yrityskokeilun käynnistämisen tueksi. Yrityskurssi on tarkoitettu 13–28-vuotiaille espoolaisille. Etusijalla ovat hakijat, joilla on jo yritysidea mielessään.

Kesäyrittäjä on maksuton matalan kynnyksen kesäajan yrittäjyysohjelma, jossa nuori pääsee kokeilemaan yrittäjyyttä kannustavan yhteisön ja mentorin tuella. Espoon kaupungin ja Talous ja nuoret TATin yhteistyössä toteuttama kesäyrittäjyysohjelma on suunnattu ensisijaisesti Suomeen muuttaneille tai maahanmuuttajataustaisille 17–29-vuotiaille nuorille. Ohjelmaan hakiessa riittää alustava idea omasta yritystoiminnasta ja siitä, miten sitä lähtisi kesällä kokeilemaan. Ohjelmaan sisältyy yrittäjäkurssi ja 300 euron arvoinen kesäyrittäjätuki.

Espoon kaupungin kesätyöpaikat

Kesätöihin Espoon kaupungille? Espoon kaupunki tarjoaa kesätyöpaikan vuosittain noin 800 nuorelle. Kesätyöpaikkoja julkaistaan tammikuun lopusta alkaen ja uusia kesätyöhakuja avautuu pitkin kevättä. Espoon kaupunki on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa.