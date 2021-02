KESÄTYÖTÄ YLI 500 TULEVALLE HOK-ELANTOLAISELLE 

Suosikkituotteet helposti hyllyyn - HOK-Elannon S-marketit haluavat asiakkaat mukaan valikoiman kehittämiseen 3.2.2021 11:54:34 EET | Tiedote

S-marketeissa on aina voinut esittää tuotetoiveita myymälässä, ja nyt toiveiden esittäminen on entistäkin helpompaa uuden Sinuntoive.fi-nettisivun kautta. Sinuntoive.fi-palvelu on osa HOK-Elannon jättihanketta, jonka aikana kaikki S-marketit uudistetaan vuoden 2022 alkuun mennessä. Uudistuvat S-marketit haluavat tarjota kunkin myymälän asiakkaiden tarpeisiin entistäkin paremmin osuvia valikoimia.