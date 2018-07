Kesävinkit verenluovutukseen (aluetiedote, vko 30/2018)

Meddelanden på svenska: www.blodtjänst.fi

Kesällä verenluovuttajan kannattaa ottaa huomioon muutamia tärkeitä asioita. Helteiset kelit ja auringonpalvonta edellyttää runsasta nestetankkausta, ulkomaanmatkailu voi aiheuttaa tilapäisen verenluovutusesteen, ja ötököiden puremiakin on syytä seurata jos mielii tulla luovuttamaan verta. Mikäli oma vointi on hyvä, verenluovutukseen voi tulla mihin tahansa toimistoon tai Kesä-Suomea kiertävään liikkuvan veripalvelun tilaisuuteen.

Kesällä on mukava ottaa rennosti ja tehdä samalla hyvää – lomalainen on erittäin tervetullut luovuttamaan verta potilaille, jotka tarvitsevat myös kesäkaudella verivalmisteita joka päivä. Lue tästä muutama tärkeä vinkki kesäkaudelle:

Muista juoda riittävästi

Ennen verenluovutusta ja sen jälkeen kannattaa juoda runsaasti vettä tai mehua, erityisesti jos helteet hellivät. Nestevajaus voi kauniilla ilmalla syntyä huomaamatta. Kesällä luovuttamista suunnittelevan kannattaa kiinnittää huomiota omaan vointiinsa myös muuten – jos iho punoittaa kovasti auringossa olon jälkeen tai lomailija on saanut auringonpistoksen, tulee verenluovutuksen kanssa odottaa parempaa oloa pari päivää.

Punkit ja hyönteiset?

Punkkirokotteen ottaminen ei ole verenluovutuseste. Luovuttamaan voi siis tulla heti rokotteen ottamisen jälkeen, mikäli rokotuksesta ei tule komplikaatioita (kuten kuumetta tai ihoreaktiota). Jos iholle on päässyt punkki ja pureman ympärille on kehittynyt rengasihottuma, ihottuman paranemisen tai siihen määrätyn lääkekuurin päättymisen jälkeen on odotettava yksi kuukausi ennen kuin voi luovuttaa verta.

Jos muu hyönteisen purema oireilee erityisen voimakkaasti tai on vaatinut erityistä hoitoa (kyypakkaus, antibioottikuuri, kortisonitabletit jne.) tulee odottaa, kunnes oireet ovat rauhoittuneet ja antibioottikuurin päättymisestä on kulunut kaksi viikkoa.

Antihistamiinien tai paikallisesti annosteltavien allergialääkkeiden (voiteet, tipat, suihkeet ym.) käyttö ei ole este verenluovutukselle.

Tarkista matkustusrajoitukset!

Normaalisti EU-alueella matkailusta ei seuraa karenssia verenluovutukseen. Heinäkuun alusta marraskuun loppuun kuitenkin Länsi-Niilin virusalueilla Keski- ja Etelä-Euroopassa matkailusta tulee 28 vuorokauden luovutuseste paluupäivästä lukien. Mukana on suomalaisten suosimia kesälomakohteita kuten Italia, Kreikka, Kroatia, Itävalta, Slovenia ym. Tarkista siis aina ulkomailta palattuasi, voitko luovuttaa.

Muista verenluovutustilaisuudet

Jos mökkeilet ja liikut lomalla kotipaikkakuntasi ulkopuolella, katso netistä missä lähin luovutuspaikka sijaitsee ja tule tutustumaan sinulle uuteen veripalvelutoimistoon tai liikkuvan tilaisuuteen. Verta voi luovuttaa ympäri Suomea!

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 30 (23.–27.7.):

VERENLUOVUTUSTILAISUUDET 23.-27.7.2018



MAANANTAI 23.7.

klo 12.00-16.00 NIVALA, nuorisoseurantalo, Olkkosentie 12, 85500 Nivala

klo 13.00-17.30 PIETARSAARI, seurakuntakeskus, Ebba Brahen puistikko 2, 68600 Pietarsaari

klo 14.00-19.00 RIIHIMÄKI, Kirkkopuiston seurakuntakoti, Kirkkopolku 2, 11100 Riihimäki

klo 14.00-18.00 LIETO, seurakuntatalo, Kirkkokatu 15, 21420 Lieto

TIISTAI 24.7.



klo 13.00-18.00 UUSIKAUPUNKI, työväentalo, Ylinenkatu 12, 23500 Uusikaupunki

klo 13.00-17.00 TORNIO, Järjestötalo, Kemintie 53, 95420 Tornio

klo 13.00-18.00 LAPPEENRANTA, seurakuntakeskus, käynti Raatihuoneen puolelta, Koulukatu 10, 53100 Lappeenranta (luovutustilaisuus myös ke 25.7.)

klo 14.00-18.00 URJALA, seurakuntatalo, Urjalantie 8, 31760 Urjala

KESKIVIIKKO 25.7.

klo 12.00-17.00 LAPPEENRANTA, seurakuntakeskus, käynti Raatihuoneen puolelta, Koulukatu 10, 53100 Lappeenranta (luovutustilaisuus myös ti 24.7.)

klo 13.00-17.00 SAARIJÄRVI, seurakuntakeskus, Urheilutie 5, 43100 Saarijärvi

klo 14.00-18.00 LEMPÄÄLÄ, seurakuntatalo, Kirkkopolku 1, 37500 Lempäälä

klo 14.00-18.00 HARTOLA, seurakuntatalo, Kirkkotie 2, 19600 Hartola



TORSTAI 26.7.

klo 13.00-17.00 NURMES, seurakuntakeskus, Ikolantie 3, 75530 Nurmes

klo 13.00-18.00 HÄMEENLINNA, Hämeen suoja, Palokunnankatu 12, 13100 Hämeenlinna (luovutustilaisuus myös pe 27.7.)

klo 14.00-19.00 TUUSULA, Juhlatalo Hyrylän Torppa, Koskelantie 4, 04300 Tuusula

klo 14.00-18.00 ALAHÄRMÄ, seurakuntatalo, Härmäntie 31, 62300 Alahärmä

klo 14.00-18.00 PUSULA, Ahjola, Kaukelantie 2, 03850 Pusula

PERJANTAI 27.7.



klo 11.00-16.00 HÄMEENLINNA, Hämeen Suoja, Palokunnankatu 12, 13100 Hämeenlinna (luovutustilaisuus myös to 26.7.)

klo 12.00-17.00 SALO, VPK:n talo, Asemakatu 3, 24100 Salo

klo 12.00-17.00 LOHJA, Työväentalo, Kalevankatu 1, 08100 Lohja

klo 14.00-18.00 KORSO, seurakuntakeskus, Merikotkantie 4, 01450 Vantaa

klo 14.00-17.30 KARSTULA, seurakuntatalo, Tapulilahdentie 2, 43500 Karstula

Kuka voi luovuttaa?

Suurin osa suomalaisista voi luovuttaa verta. Yleisimmin käytetyt lääkkeet kuten verenpaine-, kolesteroli- ja lievät masennuslääkkeet eivät lääkkeinä estä verenluovutusta. Verenluovuttajan tulee olla terve, 18–70-vuotias ja painaa vähintään 50 kiloa. Uuden luovuttajan tulee olla alle 60-vuotias. 66 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa verta, jos edellisestä verenluovutuksesta on alle kaksi vuotta. Miehet voivat luovuttaa verta 61 ja naiset 91 vuorokauden välein.

Hemoglobiiniarvo mitataan aina ennen luovutusta ja sen tulee olla miehillä vähintään 135 g/l ja naisilla 125 g/l. Verenluovuttajan tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilötodistuksella.

Vuosittain arviolta 50 000 potilasta saa Suomessa hoitoa verivalmisteilla. Verivalmisteita tarvitaan muun muassa leikkaus- ja syöpäpotilaiden hoidossa, onnettomuuksien uhreille sekä keskosvauvoille.



Veripalvelutoimistot: Espoo Kauppakeskus Iso Omena, Suomenlahdentie 1, p. 029 300 1040 • Helsinki Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, p. 029 300 1030 • Helsinki Kivihaka, Kivihaantie 7, p. 029 300 1020 • Jyväskylä Kalevankatu 8, p. 029 300 1220 • Kuopio Sektori, Puijonkatu 23, p. 029 300 1170 • Lahti Trio, Kauppakatu 10, p. 029 300 1240 • Oulu Isokatu 32 C, p. 029 300 1110 • Seinäjoki Kauppakatu 26, p. 029 300 1190 • Tampere Rautatienkatu 21 B, p. 029 300 1130 • Turku Yliopistonkatu 16 C, p. 029 300 1140