Kesken kaiken on kahden ystävän keskusteluteos elämästä ja kuolemasta

Miten eläisit, jos saisit kuulla, että sinulla on enää viikkoja tai kuukausia elinaikaa? Kesken kaiken -kirjassa sairaus ei ole matka itseen eikä se jalosta ketään. Syöpä on elämän heittämä paha, joka pakottaa luopumaan paljosta, mutta jonka kanssa on yritettävä elää järjissään. Ja syöpäpotilaallakin on ilon ja naurun hetkiä. Ennen kaikkea Kesken kaiken on kirja rakkaudesta elettyyn elämään ja pakollisesta antautumisesta kuolemalle.

Krista Launonen (1973) on taidealalla toimiva yrittäjä, jolla on 15 vuoden media-alan kokemus toimittajana ja päätoimittajana aikakauslehdissä. Hän on kirjoittanut kuusi tietokirjaa. Krista opettaa taideaineita, toimii taideterapeuttina ja kuvataiteilijana.

Susanna Lehmuskoski (1970–2023) opetti äidinkieltä ja kirjallisuutta Lauttasaaren yhteiskoulussa. Ennen siirtymistään opettajaksi hän teki 20 vuoden uran media-alalla muun muassa toimittajana ja toimituspäällikkönä. Hän opiskeli myös sisustusalaa, ja freelancer-vuosinaan 2016–19 hän kirjoitti paljon asumisen aihealueen juttuja Helsingin Sanomiin. Susanna kuoli keväällä 2023.

teos: Kesken kaiken – Eihän minun vielä pitänyt kuolla

kirjoittajat: Krista Launonen ja Susanna Lehmuskoski

ISBN: 9789523045033

kustantaja: Avain

sivuja: 188

ilmestymispäivä: 1.8.2023

