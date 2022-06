Kesken kesänkin voi napata kesätyön – auki ennätysmäärä viime hetken paikkoja

Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin datasta selviää, että tälle kesälle on haettu poikkeuksellisen paljon kesätyöntekijöitä. Myös viime hetken kesätöitä on tarjolla runsaasti:

Marras–toukokuussa Duunitorilla julkaistiin noin 40 000 kesätyöilmoitusta , kun vuonna 2021 niitä oli samalla jaksolla noin 27 000, vuonna 2020 noin 19 000 ja vuonna 2019 noin 21 000. Ilmoitusten määrä kasvoi siis viime vuodesta lähes 50 prosenttia.

Myös nyt kesäkuussa on ollut aiempia vuosia enemmän viime hetken kesätöitä.

Tälläkin hetkellä Duunitorilla on noin 3 500 kesätyöilmoitusta. Duunitorin kesätyösivulta näet reaaliaikaisen tilanteen ja avoimet paikat.

Kyse ei ole vain koronatilanteen helpottumisesta, sillä kesätyöilmoitusten määrä on ollut tänä ja viime vuonna merkittävästi korkeampi kuin ennen koronakriisiä.

Alaikäisille suunnattujen kesätyöpaikkojen määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa kuin kaikkien kesätöiden, vaan niitä on edelleen vähän tarjolla. Duunitorin alle 18-vuotiaille suunnatulta kesätyösivulta näet alaikäisille suunnatut kesätyöilmoitukset, joita on enää vain kymmeniä.

Avoimia kesätyöpaikkoja on todellisuudessa enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella saatetaan hakea kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

Kesätyönhaku on aikaistunut ja alkaa jo syksyllä. Samaan aikaan tänä ja viime vuonna kausi on pidentynyt, eli kesätöitä on ollut tarjolla merkittävästi aiempaa enemmän vielä loppukeväästä ja alkukesästä.

”Työpaikkojen tilanteet elävät, joten sijaistarpeita voi ilmetä myös kesken kesän. Tämä sopii hyvin monelle kesätyöntekijöistäkin: jotkut tekevät mielellään vain osan kesästä töitä, ja toiset taas saattavat jatkaa samassa työpaikassa syksylläkin”, kommentoi Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Näillä aloilla ja alueilla on eniten viime hetken kesätöitä

Näillä toimialoilla on tällä hetkellä eniten avoimia kesätyöpaikkoja

Ravintola- ja matkailuala Myynnin ja kaupan ala Sosiaali- ja hoiva-ala Terveydenhuoltoala Rakennusala Kuljetus, logistiikka ja liikenne Teollisuus ja teknologia Julkinen sektori ja järjestöt Hyvinvointi- ja henkilöpalvelut Asennus, huolto ja puhtaanapito

Osa ilmoituksista kuuluu useaan kategoriaan: esimerkiksi julkisen sektorin paikoissa on paljon terveydenhuollon töitä.

Valtaosa viime hetken kesätyöpaikoista on ravintola- ja matkailualalla, myynnin ja kaupan alalla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Näillä aloilla on ollut eniten tarjontaa myös läpi kesätyönhakukauden.

”Paikoitellen kesätyöntekijöistä voi olla jopa pula, riippuen alueesta, alasta ja tehtävästä. Esimerkiksi ravintola- ja sote-alojen hurja työvoimapula näkyy selvästi. Näiden alojen kesätyöilmoitusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti edellisvuosista”, Salonen kertoo.

Nuorten toiveet ovat realistisia: He haluavat pitkälti samoille aloille, joila on eniten tarjontaa. Kesätyönhakijoita kiinnostavat Duunitorin kesätyökyselyn mukaan etenkin asiakaspalvelutehtävät, ravintola- ja matkailuala sekä kaupan ala. Toivotuimpia kesätyöpaikkoja ovat esimerkiksi ruokakauppa, kahvila ja jäätelökioski.

Näillä alueilla on tällä hetkellä eniten viime hetken avoimia kesätyöpaikkoja

Maakunnat

Uusimaa Varsinais-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi Pohjois-Savo Etelä-Savo Satakunta

Paikkakunnat

Helsinki Turku Tampere Vantaa Espoo Oulu Lahti Kuopio Rovaniemi Seinäjoki

Eniten kesätyötarjontaa, myös viime hetken paikoissa, on suurimmissa kaupungeissa ja väkirikkaimmissa maakunnissa. Lapissa on kuitenkin ravintola- ja matkailualan vuoksi asukasmäärään nähden runsaasti kesätöitä.

10 vinkkiä viime hetken kesätöitä etsivälle

Työvoimapula lisää myös kesätyöntekijöiden tarvetta, mutta yleisesti ottaen moni kesätyöpaikka kerää valtavan määrän hakijoita ja valtava joukko nuoria jää ilman kesätöitä.

Yleensä kesätyönhaku kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin. Mutta jos vielä ei ole tärpännyt tai aloittanut työnhakua, vielä ei ole liian myöhäistä. Aino Salonen antaa vinkit viime hetken kesätyönhakuun:

Älä lannistu: kesätyönhaku on vaikeaa, mutta vielä on mahdollisuuksia ja aktiivisuus auttaa onnistumaan. Duunitorilta näet kätevästi suuren joukon vielä avoimia paikkoja. Kannattaa seurata sosiaalisen median sivuja, joilla jaetaan kesätyöpaikkailmoituksia, sekä työnantajien sosiaalisen median tilejä. Ole ennakkoluuloton: kaikki työkokemus on hyödyllistä. Kerro itse aktiivisesti tutuille ja esimerkiksi somessa, että etsit kesätöitä. Ole suoraan yhteydessä työnantajiin, jotka voisivat tarvita kesätyöntekijöitä. Räätälöi aina työhakemus ja CV haettavan työnantajan ja työtehtävän mukaan, eli älä lähetä samaa hakemusta joka paikkaan. Valmistaudu työhaastatteluun huolella esimerkiksi miettimällä vastauksia yleisiin työhaastattelukysymyksiin. Mieti, voisitko työllistää itse itsesi vaikkapa keikkatöillä, kuten lastenhoidolla, ikkunanpesulla tai muissa arjen askareissa auttamalla. Jos et pääse töihin, mieti, voisitko hankkia kesän aikana osaamista, joka auttaa sinua jatkossa. Opinnot, harrastukset ja vapaaehtoistyö opettavat tärkeitä taitoja.

Kaipaatko lisätietoa?

Tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun tai tietoa työmarkkinoista? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo avoimien työpaikkojen kysynnästä ja tarjonnasta eri aloilla, kesätöissä ja yleisesti.