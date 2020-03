Keskeytysvakuutus korvaa harvoin koronasulkemisia

Ravintoloiden ja kahviloiden sulkeminen koronavirusepidemian vuoksi ei lähtökohtaisesti laukaise korvaustenmaksua yritysten keskeytysvakuutuksista. Vain erittäin pieni osa vakuutuksista voi rajoitetusti korvata toiminnan keskeytymistä tilanteessa, jossa poikkeusoloissa annetulla lailla suljetaan kokonaan ravintola- ja kahvilatoiminta Suomessa. Vakuutukset on rakennettu normaalioloihin eikä niillä voida kattaa kaikkea liiketoimintaa. Nyt onkin syytä tutkia oman vakuutuksen ehdot tarkkaan.

”Epidemiavakuutukset on suunnitellut yksittäisiin tautitapauksiin, ei laajamittaisiin katastrofeihin, jolloin liiketoiminta laaja-alaisesti ja pitkäkestoisesti keskeytyy tai sitä rajoitetaan. Koronaepidemian taltuttamiseen tarvittavat rajoittamistoimet ovat yllättäneet meidät kaikki. Vakuutusyhtiöt korvaavat vahinkoja ehtojen mukaisesti mutta näin laaja-alaiset riski evät ole olleet mielessä vapaaehtoisia vakuutuksia suunniteltaessa. Nyt on tärkeätä, että valtiovalta auttaisi palvelualan yrittäjiä taloudellisesti kriisin ylitse kuten pääministeri Sanna Marin on todennut”, toteaa johtaja Lea Mäntyniemi Finanssiala ry:stä (FA).

Tavanomaisesti keskeytysvakuutukset korvaavat joko yrityksen omaisuutta kohdanneen esinevahingon, kuten palon tai murron, aiheuttamaa toiminnan keskeytymistä tai vakuutuksessa yksilöidyn yrityksen avainhenkilön tapaturman tai sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuvaa toiminnan keskeytymistä. Keskeytysvakuutuksiin voi sisältyä myös erilaisia lisäturvia, kuten niin sanottu epidemiaturva, joka on tarkoitettu lähinnä elintarviketuotannon ja ravitsemusalan yrityksille.

”Epidemiakeskeytysvakuutuksen tuotenimestä huolimatta koronavirusepidemia itsessään yleisine yritystoimintaan kohdistuvine seurauksineen ei vakuutusehtojen mukaan oikeuta korvaukseen. Turvan tarkoituksena on korvata liiketoiminnan keskeytymistä tilanteissa, jolloin viranomainen tartuntataudin vuoksi määrää yksittäisen yrityksen toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi”, Mäntyniemi sanoo.



Mäntyniemi neuvoo ravintolayrittäjiä selvittämään oman vakuutuksensa ehdot, joissa korvattavat tilanteet on määritelty tarkasti. Tietoa löytyy hyvin myös vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta. Yritysten vakuutukset voivat lisäksi olla räätälöityjä sopimuksia ja niissä on aina yhtiö, -vakuutus- ja sopimuskohtaisia eroja.

Pienten ja keskisuurten yritysten vakuutuksissa on yleensä vähemmän räätälöintiä ja ne pohjautuvat pitkälti vakioehtoihin. Vakioehtojen osalta vakuutusyhtiöiden verkkosivuilta löytyy hyvin tietoa vakuutusten korvaavuudesta, ja yhtiöt ovat tiedonsaannin helpottamiseksi keränneet koronan osalta tietoa sivuilleen keskitetysti. Tiedotteen lopusta löydät suorat linkit vakuutusyhtiöiden keskeytysvakuutuksista koostamille sivuille. Asiointi vakuutusyhtiöiden suuntaan on kätevintä digikanavissa, joissa vakuutusasioita voi hoitaa vuorokauden ympäri.

Hallitus antoi tiistaina 24.3. esityksen eduskunnalle ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta lailla koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Tavoitteena on sulkea kokonaan ravintoloiden, yökerhojen, anniskeluravintoloiden ja kahviloiden toiminta. Tuotteiden ulosmyynti olisi kuitenkin sallittua. Rajoitukset on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian ja ne kestävät tarvittaessa toukokuun loppuun saakka.

FAKTALAATIKKO:

Keskeytysvakuutuksia ei ole suunniteltu maailmanlaajuista epidemiaa varten.

Omaisuuskeskeytysvakuutukset korvaavat tavanomaisesti joko yrityksen omaisuutta kohdanneen esinevahingon, esim. palon tai murron, aiheuttamaa toiminnan keskeytymistä.

Henkilökeskeytysvakuutuksista korvataan yksilöidyn yrityksen avainhenkilön tapaturman tai sairauden, aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuvaa toiminnan keskeytymistä.

Epidemiaturva voi sisältyä joihinkin vakuutuksiin. Se on tarkoitettu elintarviketuotannon ja ravitsemusalan yrityksille, kun viranomainen tartuntataudin vuoksi määrää yksittäisen yrityksen toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi. Epidemiaturvan korvauspiiri ja korvattavuuden edellytykset selviävät kunkin vakuutuksen vakuutusehdoista.

