Keski-ikäinen elämäni -uutuuskirjassa Laura Honkasalo tunnustelee samastuttavasti uuden ikävaiheen mutkia ja muhkuroita

Parhaat vuotemme – ihanko totta? Naistenlehdissä kypsät naiset hehkuvat iän tuomaa rauhaa ja ovat sinut itsensä kanssa. Seksikin on heillä parempaa kuin koskaan. Mutta entä jos keski-ikäisenä onkin epävarma ja keskeneräinen, Laura Honkasalo kysyy kirjassaan Keski-ikäinen elämäni (Kirjapaja). Miten suhtautua aikaan, joka venyy ja paukkuu ja osoittautuu kummallisen rajalliseksi?

Laura Honkasalo tunnustelee keski-iän mukanaan tuomia mutkia ja muhkuroita aidon itsen, anti-age-tuotteiden ja loppuelämän kokoisten kysymysten ristipaineessa. Mitä kaikkea ikääntyminen tarkoittaa, ja joko viimein on aika sen Omannäköisen Elämän?

Jos mediaa on uskominen, liki jokainen keski-ikäinen elää parisuhteessa. Honkasalo pohtii, millaista on kohdata tämä elämänvaihe sinkkuna: kuka löytää selästä oudot luomet tai kuka auttaa vastaamaan unitutkimuksen kysymykseen kuorsaamisesta – puhumattakaan siitä, mikä on viisikymppisen sinkkunaisen markkina-arvo nettideittipelissä.

Omakohtaisessa teoksessaan Laura Honkasalo luotaa kulunutta elämää ja etsii yhteyttä menneen ja nykyisen itsensä välillä. Terävästi ja hauskasti hän mietiskelee uuden ikävaiheen mukanaan tuomia yllätyksiä ja ihmettelee, onko viisikymppisen työelämässä mahdollisuuksia enää uuteen tai edes entiseen ja todellako kaikkien muiden keski-ikäisten elämä on auvoisaa ja ”omannäköistä”. Ja eikö nainen pääse pyristelemään pakoon ulkonäköpaineita ennen kuin haudassa?

Honkasalo huomaa, miten aika tuntuu kulkevan yhtäältä käsittämättömän vauhdikkaasti ja toisaalta nykyajassa ovat läsnä kaikki menneet iät ja elämänvaiheet. Kokemus omasta iästä ei aina täsmää peilistä katsoviin kasvoihin.

Laura Honkasalo tarjoaakin kirjan verran vertaistukea kypsille, epäkypsille ja muuten vain varttuville.



Laura Honkasalo on kirjailija ja toimittaja. Hän on julkaissut useita romaaneja sekä mm. teokset Kaapin henki (2019), Pöytä yhdelle (2016) ja Nuukaillen (2014).



Laura Honkasalo: Keski-ikäinen elämäni

Kansi Bifu

Kirjapaja 2022

ISBN 978-952-354-644-8, 240 s.