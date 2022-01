Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.11.2021 26.11.2021 09:10:39 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+81,75 m, eli noin 20 cm korkeammalla ajankohtaan nähden. Vedenpinta on juoksutusten myötä laskenut ja laskee edelleen keskiennusteen mukaan noin 10 cm seuraavan kuukauden aikana (25.12.2021). Kallaveden kokonaislähtövirtaama on noin 300 m3/s (kuvaliite). Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pääosin säännöstelyn tavoitetasoilla. Nilsiän reitillä vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden 10 -15 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Varkauden alapuolella Haukiveden (Saimaa) pinta on noin 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Nilakka ja Iisvesi ovat noin 10 cm yli ajankohdan keskiarvon. Pohjavedet Pohjavesitilanne on hyvä pohjaveden seuranta-asemilla (Rautavaaran Kangaslahti, Sukevan Akonjoki ja Keiteleen Viinikkala) pohjavedenpinta vaihteli ja oli 10-50 cm yli ajankohdan keskiarvon.