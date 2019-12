Keski-Pohjanmaan Osuuspankin lahjoitus tukee osaamisen kehittymistä

Keski-Pohjanmaan Osuuspankki on tehnyt 20 000 euron arvoisen lahjoituksen Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiölle. Lahjoituksen taustalla on Keski-Pohjanmaan Osuuspankin ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen jakamat yhteiset tavoitteet nostaa alueen osaamista ja tukea yritystoimintaa.

Lahjoituksen luovutti Keski-Pohjanmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Jyrki Rantala. Lahjoituksen vastaanottivat Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön asiamies Mikko Viitasalo sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko.

- OP elää arvojensa mukaisesti vastuullisesti ja ihmisläheisesti maakunnallista elinvoimaisuutta ja yhteisöllisyyttä tukien. Perustehtävämme mukaisesti luomme uusia elämisen eväitä tälläkin osaamisen kehittymistä tukevalla lahjoituksellamme, kertoo Jyrki Rantala.

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Tanja Risikko kiittää Keski-Pohjanmaa Osuuspankkia lämpimästi lahjoituksesta: - Keski-Pohjanmaan Osuuspankin lahjoitus on erinomainen esimerkki tuesta, joka perustuu yhteiseen tavoitteeseen kehittää alueen osaamista pitkäjänteisesti. Yliopistokeskuksen tutkimus on fokusoitunut alueelle tärkeisiin tutkimusteemoihin: teollisuuden ja elinkeinoelämän uusiutumisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä uudistuvan oppimisen ja opettajuuden teemoja kehitetään monitieteisesti Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen tutkijoiden voimalla. Yliopistokeskuksessa opiskelee vuosittain noin 3000 akateemista aikuisopiskelijaa ja yhteistyö yritysten kanssa on tiivistä.

Keski-Pohjanmaan tiede- ja korkeakoulusäätiön asiamies Mikko Viitasalo kertoo, että säätiön tavoitteena on lahjoitusten avulla vähitellen kasvattaa pääomaansa niin, että pääoman tuottoja voidaan käyttää pitkäjänteisesti yliopistokeskuksen toiminnan kehittämiseen. Professuureihin panostettu siemenrahoituksen hyöty on kasvanut isoihin tuloksiin tutkimusryhmien rakentumisen myötä. Viitasalo toivoo, että Keski-Pohjanmaan Osuuspankin lahjoitus kannustaa muitakin maakunnan yrityksiä yhteisiin talkoisiin.

