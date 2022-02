Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoilla runsaasti ostajia liikkeellä

- Yrityksen myyminen voi olla usean vuoden prosessi ja sopivan ostajan löytyminen ei ole itsestään selvää. Asiaa voisi verrata hieman asuntokauppaan, monesti tarvitaan useampi näyttö, kunnes sopiva ostaja löytyy. Nyt käsillä olevia Keski-Pohjanmaan Yritysmarkkinoita voisikin siis verrata vaikka asuntomessuihin, tai niille jotka 90-luvulta muistavat ”Joka kodin asuntomarkkinoihin”. Haemme nyt erityisesti kaikenlaisia ja kokoisia myytäviä yrityksiä tapahtumaan. Tämän kaltaisia mahdollisuuksia on harvemmin, joten mukaan kannattaa ehdottomasti lähteä, jos yrityksen myyntiä on pohtinut tai esimerkiksi oma eläkeikä lähestyy alle kymmenen vuoden sisällä, kannustaa Matti Koivisto Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hankkeesta.

Yritysmarkkinoilla on tarjolla ostokohteita eri toimialoita, ja lisäksi paikalla on asiantuntijoita ja rahoittajia, joilta saa itse tapahtumassa ja sen jälkeenkin apua ja tukea omistajanvaihdosprosessiin. Tapahtuman perusajatus on tarjota yrityksen myyntiä tai ostoa suunnitteleville mahdollisuus kohdata toisensa helposti ja aloittaa kaupankäynti. Yrityksen omistajanvaihdos on vaativa prosessi, joka ottaa oman aikansa ja jossa tarvitaan usein myös asiantuntija-apua esimerkiksi yrityksen arvon ja kauppahinnan määrittämiseen.

- Haluamme rauhoittaa tapahtuman keskittymään oleelliseen, eli yrityskauppojen valmisteluun. Tämän takia tapahtumaan otetaan vain yrityksen ostosta tai myymisestä kiinnostuneita, ja heidän lisäkseen yhteistyökumppaneina toimivia yrityskaupan asiantuntijoita. Tapahtumaan voi tulla myös, vaikka yrityksen osto tai myynti ei olisi vielä ajankohtaista, vaan ajatuksissa tai suunnitelmissa tulevina vuosina. Omistajanvaihdosprosessi kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, kertoo Janne Vähäkangas KOSEKista.

Yritysmarkkinoiden konseptin keskiössä on luottamuksellisuus. Tarkempi tapahtumapaikka kerrotaan vain ilmoittautuneille, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa tapahtumaan saapuessaan salassapitosopimuksen. Keski-Pohjanmaan yritysmarkkinoiden verkkosivut löytyvät osoitteesta: https://kpyritysmarkkinat.fi/

Lisätietoja:

Janne Vähäkangas

yrityskehittäjä, KOSEK

0400-727099

janne.vahakangas@kosek.fi

Matti Koivisto

projektipäällikkö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysten omistajanvaihdospalvelu -hanke

050-3211749

matti.koivisto@yrittajat.fi