Keski-Savossa käynnistyy kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinta - Kerro näkemyksesi kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.4.2021 29.4.2021 15:39:31 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta on tasossa NN+ 81,94 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran kolmessa vuodessa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä lähes 20 cm, tasolle NN+82,12 m toukokuun loppuun mennessä. Tästä vedenpinta taittuisi hitaaseen laskuun. Vedenpinta on noussut 40 cm viimeisen kuukauden aikana. Nyt taso on noin 35 cm yli ajankohdan mediaaniarvon.