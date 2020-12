Keski-Suomen ELY-keskus antoi lausunnon Soidinmäen tuulipuiston Natura-arvioinnista

Retkeily luonnonsuojelualueilla kasvussa – kulkijan tulee kuitenkin huomioida määräykset 24.11.2020 10:29:14 EET | Tiedote

Luonnossa ja luonnonsuojelualueilla liikkuminen on lisääntynyt viime vuosina ja nyt jylläävä koronapandemia on vahvistanut tätä kehitystä entisestään. Kasvanut kiinnostus luontoa ja luonnonsuojelualueita kohtaan on positiivista, sillä luontokokemukset laajentavat ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta ja luonnonsuojelun merkityksestä. On kuitenkin valitettavaa, että lisääntyneen luonnossa liikkumisen seurauksena myös epäasiallinen käytös on lisääntynyt.