Keski-Suomen koululaiset kisaavat asuinympäristön kehittämisessä FIRST LEGO League –karsinnassa

Yli 100 koululaista ja heidän opettajaansa kokoontuu ratkaisemaan robotiikan, luonnontieteiden ja teknologian tehtäviä FIRST LEGO League –kisaan Jyväskylän yliopistoon maanantaina 3.2.2020. Kyseessä on kansainvälisen kilpailun Keski-Suomen aluekarsinta. Kilpailun teemana on oman asuinympäristön kehittäminen (engl. City Shaper). Tapahtuma järjestetään Agorassa Mattilanniemessä kello 9-16.

Yli sata koululaista kokoontuu Jyväskylän yliopistoon ratkomaan luonnontieteiden, robotiikan ja teknologian tehtäviä maanantaina 3. helmikuuta. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Päivän ohjelma muodostuu robottikisasta, tiedeprojektin tekemisestä ja hauskanpidosta reilun pelin hengessä. Keski-Suomen aluekarsinta järjestetään Valmetin, Arkkitehtipalvelun, Gofore Jyväskylän, Peda.netin, Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen ja informaatioteknologian tiedekuntien, Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen LUMA-keskuksen sekä Robotiikka- ja tiedekasvatus ry:n kanssa yhteistyössä. FIRST LEGO League (FLL) on kansainvälinen, 9–16 -vuotiaille nuorille suunnattu, tiedeopetusta tukeva ohjelma. Siihen osallistuu vuosittain yli 400 000 lasta ja nuorta opettajineen yli sadasta maasta. Kisassa tarvitaan monipuolista osaamista Lapset ja nuoret osallistuvat ohjelmaan noin 6-10 oppilaan joukkueissa. Robottikilpailussa ratkaistaan mahdollisimman monta pelikentän tehtävää autonomisella robotilla 2,5 minuutin aikana. Tehtävät pisteytetään niiden vaikeusasteen mukaan. Tiedeprojektissa joukkueet keksivät uuden ja innovatiivisen ratkaisun annettuun teemaan liittyen ja ydinarvot-osassa joukkueet esittelevät yhdessä tiimityötään ja osaamistaan. ”Tiedeprojektissa lapset esittelevät tuomaristolle ratkaisun isoon tai pienempään omaan asuinympäristöön kehittämiseen liittyvään ongelmaan. Projektissa tulee näkyä yhdessä tekeminen sekä oppiaineet ylittävä ongelmanratkaisu. Tiedeprojektilla voi osallistua myös LUMA -keskuksen StarT-toimintaan”, kertoo Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen tutkimuskoordinaattori Heli Lehtivuori. Enemmän koululaisia mukaan tulevina vuosina Suomessa rakennetaan parhaillaan valtakunnallista verkostoa, joka mahdollistaa tiedekasvatuksen kilpailuun osallistumisen tulevaisuudessa nykyistä useammille koululaisille ja kouluille. ”On hienoa olla mukana jo toista kertaa järjestämässä tätä tapahtumaa oppilaille Keski-Suomessa. Oppilaat ovat valmistautuneet kisaan pitkin syksyä ja pääsevät nyt näyttämään työnsä tuloksia. Mahtava päivä tiedossa”, sanoo Jyväskylän kaupungin pedagoginen asiantuntija Riina Sutinen. ”Lasten osaaminen, innostus ja kekseliäisyys hämmästyttää joka kerta. Lapset ovat todella taitavia ratkomaan autenttisia ongelmia ja antavat vielä kilpakumppaneillekin hyviä vinkkejä kilpailun omassa”, kertoo Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja Leena Hiltunen Informaatioteknologian tiedekunnasta. Lisätietoja:

Tutkimuskoordinaattori Heli Lehtivuori, Nanotiedekeskus, heli.lehtivuori@jyu.fi, puh. 040 805 4517 Yliopistonopettaja Leena Hiltunen, informaatioteknologian tiedekunta, leena.r.k.hiltunen@jyu.fi, puh. 040 805 3262 Pedagoginen asiantuntija Riina Sutinen, Jyväskylän kaupunki, riina.sutinen@jyvaskyla.fi

Avainsanat luonnontieteetrobotiikkateknologiatiedeopetus

