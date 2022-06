Keski-Uudenmaan hyvinvointialue valmistautuu HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen

Sote-uudistuksen ja hyvinvointialueuudistuksen myötä HUS-kuntayhtymän toiminta lakkaa ja palvelujen järjestämisvastuu siirtyy HUS-yhtymälle 1.1.2023. HUS-yhtymän omistavat Uudenmaan neljä hyvinvointialuetta, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa ja Vantaa-Kerava, sekä Helsingin kaupunki. 7.7.2022 järjestetään HUS-yhtymän historian ensimmäinen yhtymäkokous. Yhtymäkokous on HUS-yhtymän ylin päättävä toimielin.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus on jo aiemmin nimennyt hyvinvointialueen edustajaksi ensimmäiseen HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan Pirjo Laitinen-Parkkosen. Aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu on varaedustaja. Tämänkertaisessa kokouksessaan 28.6. aluehallitus antoi yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen. Aiemmin HUS-yhtymähallituksen jäseniksi on nimetty Annika Kokko, varajäsenenään Sari Silventoinen, ja Ulla-Mari Karhu, varajäsenenään Harri Virtanen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus pitää keskikesällä lyhyen kokoustauon: seuraava kokous on 30.8.2022.

Aluehallituksen kokouksen 28.6.2022 pöytäkirja