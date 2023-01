Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen käynnistyminen on sujunut rauhallisesti

Tavoiteltu sujuva siirtymä on onnistunut suunnitellusti. Pienet havaitut ongelmat on saatu ratkaistua nopeasti. Häiriöt ovat liittyneet lähinnä tietojärjestelmiin. Vuoden vaihteeseen osunut järjestelmävaihdos on hidastanut jonkin verran terveyspalvelujen sujuvuutta, mutta tämä tulee korjaantumaan lähiviikkojen aikana. Lisäksi useiden järjestelmien muutokset ovat hankaloittaneet ohjelmistorobotiikan toimintaa, mutta siirtymä on sujunut pääsääntöisesti hyvin ja suuremmilta haasteilta on vältytty.

Hyvinvointialueen palkanmaksuun liittyviä prosesseja on valmisteltu ennakoivasti eikä niiden osalta odoteta esiintyvän isoja haasteita. Ensimmäinen palkanmaksupäivä on 13.1.

- Hyvinvointialueen neljäntenä toimintapäivänä tekeminen keskittyy vielä vahvasti käytännön rutiinien varmistamiseen. Muutos on sujunut rauhallisesti, ja antaa meille hyvän pohjan jatkaa hyvinvointialueen toimintojen kehittämistä tavoitteiden mukaisesti. Muutos on meille iso mahdollisuus, toteaa hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen.

Sote- ja pelastustoimen uudistus historian suurimpia uudistuksia

Siirtymä hyvinvointialueelle tarkoittaa, että jatkossa Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa alueemme sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyivät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä, koulujen kuraattorit ja psykologit Keusoten alueen kunnista, osa erityistä tukea tarvitsevien palveluita Eteva-kuntayhtymältä sekä päihdehuollon palvelut Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tuottaa pelastuspalvelut alueemme asukkaille. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteinen pelastuslaitos.

Erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa HUS-yhtymä. HUS säilyy omana organisaationaan ja tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut. Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki omistavat HUS-yhtymän.