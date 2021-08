Keski-Uudenmaan Kasvupolku®: Lupaavimmat kasvuyritykset ovat Alupro ja 6D Tape

Kasvu Openin uusi yritysohjelma tukee uudistuvan teollisuuden strategiaa 16.8.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Haku Kasvu Openin Uudistuva teollisuus -yritysohjelmaan on auki 11.8. - 8.9.2021. Ohjelma on on avoin kaikille teollisuusalan pk-yrityksille. Ohjelma on maksuton.