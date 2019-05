Keski-Uudenmaan Kasvupolku®: Voittajaksi valittiin Loxus 3D Tunnelinspections Oy

Tuomaristo arvioi Kasvupolun yrityksiä kriteereillä: liikeidea, olemassa oleva liikevaihto, uskottava tarina ja ideatasolla olevat liiketoiminnot.

Keski-Uudenmaan Kasvupolun voittajaksi valittiin tuusulalainen Loxus 3D Tunnelinspections Oy. Kunniamaininnan sai helsinkiläinen Kelosound Oy.

Tuomaristo arvioi Kasvupolun yrityksiä kriteereillä: liikeidea, olemassa oleva liikevaihto, uskottava tarina ja ideatasolla olevat liiketoiminnot. Tuomariston kommenttien mukaan voittoon tarvittiin bisnes, joka kannattaa ja kasvunnälkä.

Loxus 3D Tunnelinspections Oy:n ainutlaatuinen tekniikka vakuutti tuomariston. Yritys on oman alansa markkinajohtaja Euroopassa, ja sillä on hyvät tulevaisuuden näkymät. Loxus 3D Tunnelinspections Oy tutkii, tarkastaa ja tuottaa tarkkaa pistepilvimateriaalia ja videokuvaa vedentäyttämistä tunneleista näkyvyydestä riippumatta. Asiakkaina ovat teollisuus: vesivoimalaitokset, vesilaitokset ja energialaitokset.

Kunniamainitulla Kelosoundilla on tuomariston mukaan aitoa kansainvälistä potentiaalia ja hyvin kasattu tiimi. Yrittäjällä on kova tahto, kasvun nälkä ja halua ottaa riskejä. ”Kaikki tai ei mitään” -asenne on kohdillaan! Kelosound Oy valmistaa elämyksellisiä ääni-, design ja hyvinvointituotteita sekä äänijärjestelmiä.

Yritykset etenevät valtakunnalliseen finaaliin 100 parhaan kasvuyrityksen joukkoon. Finalistijoukosta valitaan Startup ja Start Again -sarjojen parhaat yritykset valtakunnallisessa Kasvu Open Karnevaalissa. Tapahtuma järjestetään 23.-24.10.2019 Jyväskylässä.

Kasvupolun maksuttomaan sparraukseen osallistuivat myös Pakkauspojat Oy, JS Sound Group Oy ja Ekothermotalot Oy Klaukkalasta, Gaming Lounge Helsinki Finland Oy, Quickies Empire Oy Helsingistä, Instman Oy Tuusulasta, Health Connector Group HCG Oy Helsingistä, ERGObrass Oy Sipoosta, Moiski Oy Lempsämältä, Apropos lingua -käännöstoimisto Keravalta, Karkkilan Metallityö Oy Karkkilasta, Witreeni Oy Nurmijärveltä ja Vihersisustus Luwasa Oy Hyvinkäältä.

Tuomaristoon kuuluivat Elina Pekkarinen (KEUKE), Petri Graeffe (Uudenmaan yrittäjät), Ari Tulensalo (Helsingin seudun kauppakamari), Minna Helenius (Uudenmaan TE-toimisto), Vesa Salmela (Alupro Oy) ja Juha Ryhänen(Integround Oy).

Kasvu Open on valtakunnallinen sparrausohjelma pk-yrityksille, joka auttaa yrityksiä niiden kasvuhaasteissa. Sparraus on valituksi tulleille yrityksille maksutonta. Vuoden 2019 aikana noin 400 yrityksen kasvusuunnitelmaa sparrataan yli tuhannen asiantuntijan voimin.. Vuosi huipentuu Kasvu Open Karnevaaliin lokakuussa 2019, jossa 100 finalistin joukosta valitaan Suomen parhaat kasvuyritykset.

Keski-Uudenmaan Kasvupolun mahdollistavat Keuke, Uudenmaan liitto, Helsingin seudun Kauppakamari, Uudenmaan Yrittäjät, Keuda ja Uudenmaan TE-palvelut.

*Kasvun Roihu Oy on Kasvu Open -tapahtumien valtuutettu järjestäjä ja voittoa jakamattoman Kasvu Open Oy:n osakas. Muut osakkaat ovat Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki ja Aava & Bang Oy.