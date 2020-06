Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perhekeskuspalvelut sai kunniamaininnan Suunnannäyttäjät-kilpailussa

StepApp-valmennus ® ja StepApp-sovellus tarjoaa uudenlaista tukea uusperheille Keski-Uudenmaan sote-alueella 20.2.2019 21:30:51 EET | Uutinen

Keusote-alueen uusperheille on kehitetty uusi, StepApp-sovellusta hyödyntävä valmennus, joka huomioi koko uusperheen. Suomen Uusperheiden Liiton Stepping-hankkeen maksuton StepApp-valmennus® on suunnattu uusperheille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea uusperheen polulle. Bonusvanhemmuus, menneisyyden vaikutukset uuteen perheeseen sekä lasten ja nuorten sopeutuminen pohdituttavat usein uusperheen vanhempia. Näihin asioihin pureudutaan uuspareille suunnatussa viiden tapaamiskerran valmennuksessa, jossa on käytössä koko perheelle suunnattu digitaalinen StepApp-sovellus, jonka myös perheen lapset ja nuoret saavat käyttöönsä.Valmennus ja sovellus ohjaavat uusperheen aikuiset, lapset ja nuoret kohti toimivampaa perhettä.