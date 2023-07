Keskikesän päällystystöitä Satakunnassa (vkot 28-31)

Tienpäällystystyöt alkavat viikolla 29 Eurassa valtatiellä 12, jota päällystetään 4 kilometriä kantatien 43 kiertoliittymän ja Fankkeen välillä. Valtatietä 2 päällystetään Porin Ulasoorin ja Yyterin välillä 9 kilometrin osuus heinä-elokuun vaihteessa viikoilla 30 ja 31. Kakkostien valmistuttua päällystetään elokuun alkupuolella viikolla 32 valtatietä 8 Hyvelän ja Söörmarkun välillä 3 kilometriä, jonka jälkeen työkohteena on 3 kilometriä valtatietä 23 Söörmarkun ja Noormarkun välillä. Töiden aikataulutuksessa on pyritty huomioimaan merkittävimpiä liikennevirtoja aiheuttavat yleisötapahtumat.

Maanteiden päällystystyöt tehdään pääosin päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Kaksikaistaisilla teillä maantien liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Työmaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitusta ja tielläliikkujien on syytä noudattaa varovaisuutta työmaan läheisyydessä ajaessaan. Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen, kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikataulun, sillä päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella. Sade voi myös viivästyttää tiemerkintöjen tekemistä, sillä tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.

Lisää tietoa teiden päällystämisestä löytyy verkkosivuilta:

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 040 503 8843 (lomalla 10.7. asti)

Varsinais-Suomen ELY-keskus, kunnossapitoasiantuntija Veli-Pekka Pelttari, p. 040 705 0902 (lomalla 10.7. alkaen)